În ultimul meci al etapei cu numărul trei din play-off-ul Diviziei Naționale de rugby, echipa RC Gura Humorului a fost aproape de prima victorie din această fază, pe terenul celor de la RC Bârlad, dar a pierdut pe final cu scorul de 18-29. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, dovadă fiind și scorul egal de la pauză, 8– . Gazdele au reușit o lovitură de pedeapsă și un eseu, la fel ca și Gura Humorului, o încercare prin Țurcanu și o penalitate prin căpitanul Vaman, care a ieșit accidentat în minutul 60. În partea secundă, humorenii au primit două eseuri, dar au revenit cu două încercări ale lui Gafița și Deliu, iar pe final, la scorul de 22–18 pentru gazde au avut mai multe atacuri în apropierea buturilor adverse, dar au făcut un înainte și mai apoi n-au reușit eseul, ba din contră au încasat unul pe contraatac, scor 29–18.

„A fost un joc strâns în care echipa s-a mișcat bine, dar am luat două eseuri pe fondul relaxării din partea a doua. Puteam să marcăm eseul victoriei pe final, dar am făcut înainte când să culcăm balonul, plus c-am stat pe final mult timp la 5 metri de buturile adverse. Sunt foarte mulțumit de jocul echipei, care a dominat pe grămadă și a făcut un joc bun pe trei sferturi, acolo unde gazdele aveau mai multă experiență. Mai mult, am fost cu un lot de 19 jucători din cauza problemelor medicale și personale, iar jocul de la Bârlad ne dă speranțe pentru ceea ce urmează în viitor”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Sâmbătă, RC Gura Humorului va primi vizita celor de la CSM Suceava, de la ora 12.00, pe stadionul Tineretului.