La data de 2 august în jurul orei 17:25, efectuând serviciul de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza orașului Liteni, polițiștii au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 că o persoană de sex masculin a fost implicată într-un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. A fost identificată apelanta de 34 ani, cu domiciliul în orașul Liteni. Aceasta a declarat faptul că, în timp ce se afla în curtea locuinței sale, un tractor condus de un bărbat, a intrat în gardul proprietății sale distrugând parțial o plasă din gardul respectiv. Totodată a fost identificat un bărbat de 64 ani, cu domiciliul în Liteni. Acesta a condus un tractor agricol pe drumul neclasificat din satul Siliștea, a pierdut controlul tractorului, a intrat în șanț și a acroșat gardul unui imobil, distrugându-l parțial. În momentul în care i-au fost solicitate documentele personale și ale tractorului, șoferul a declarat faptul că nu are niciun fel de documente la el, declarând în același timp că nu posedă permis de conducere, iar tractorul nu este înregistrat la Primăria orașului Liteni, acesta neavând amplasat niciun număr de înregistrare sau înmatriculare pe tractorul respectiv. Conducătorul tractorului, a fost testat cu aparatul alcootest a reieșit o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de Orașului Liteni s-a sesizat din oficiu și a dispus începerea urmăririi penale față de infracțiunile de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” faptă prev. și ped. de art. 334 alin.1 din Codul Penal; „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prevăzută și pedepsită de art 335, alin. 1 din Codul Penal; „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prevăzută și pedepsită de art. 336, alin. 1 din Codul Penal; „distrugerea din culpă” faptă prevăzută și pedepsită de art. 255, lin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38, alin. 2 din Codul penal.