Record de vizitatori la ediția din acest an a Târgului Meșterilor Populari care a avut loc în perioada 3-5 august la Muzeul Satului Bucovinean sub titulatura ”Lume, lume..hai la târg”. În cele trei zile de târg au fost prezenți 8.322 de vizitatori față de doar 4.900 la ediția de anul trecut. Încasările din bilete s-au ridicat la suma de 24.364 de lei. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a subliniat că succesul ediției din acest an a Târgului Meșterilor Populari se datorează faptului că evenimentul a fost regândit și condimentat cu elemente noi. ”A fost o ediție net superioară față de cea de anul trecut din toate punctele de vedere. În primul rând din acest an evenimentul a fost regândit cu o serie de elemente noi și mă refer în primul rând la asociațiile de meșteri. Pentru cei care au vizitat târgul s-au putut vedea delimitate zonele cu meșteri din Moldova, din Cluj, Brașov. În același timp au fost și meșteri din alte zone care au fost grupați separat. Pe de o parte. Pe de altă parte ca și plusuri amintim anticarii care au dat o anumită culoare evenimentului. De asemenea atelierele interactive pentru copii și adulți și vorbim de încondeiat ouă, vorbim de ceramică și evident de țesut și bineînțeles partea de gastronomie. Sigur, discutând de gastronomie vorbim de produse tradiționale și mă refer aici la șerbeturi, gemuri și dulcețuri, turtă dulce și siropuri și băuturi slab alcoolice. De asemenea spectacolele credem noi că au încântat publicul. Spunem asta deoarece ne-au călcat pragul 8.322 de vizitatori în cele trei zile o creștere substanțială dacă ne gândim că anul trecut au fost sub 5.000”, a spus Ursu. Au susținut concerte Trupa Corbu, Ovidiu Lipan Țăndărică și fanfara Shukar din 10 Prăjini.

