Dacă natura nu ne-a înzestrat cu trăsăturile dorite, dacă am suferit schimbări de-a lungul timpului, ori complexele ne-au scăzut stima de sine sau pur și simplu viziunea asupra propriului corp s-a schimbat și ne dorim un trup mai armonios, avem la îndemână soluțiile pentru concilierea acestor aspecte: remodelarea corporală.

Frumusețea este dezideratul oricărei femei, iar timpul nu este mereu blând cu noi, însă mereu există soluții și uneori chiar dintre cele mai bune. Astăzi facem cunoștință cu Adelina Mihaela Dragomir, fondatoarea salonului Ideal Shape, care prin afacerea sa a reușit și reușește să aducă plusvaloare în viața doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni. Aflăm povestea din spatele unei afaceri de succes, în plină expansiune și care este aleasă datorită calității serviciilor oferite.

Orice lucru măreț începe cu un vis, iar visul începe într-un moment când ceva pare intangibil, dar despre care știi că va deveni realitate. Când a început visul salonului dvs și cum?

“Visul a început în perioada în care eram însărcinată. După cum se știe, sarcina transformă foarte mult corpul, iar eu nu m-am diferențiat în aceste sens și am început să empatizez cu toate femeile pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului și care mi-au spus că au trecut prin schimbări enorme. Am fost totdeauna preocupată de felul în care arăt și mi-am dorit să pot să revin la sănătatea și de corpul meu, iar venirea pe lume a puiului mi-a încărcată cu și mai mult aplomb să fiu perfectă pentru el.

Am realizat că am nevoie de proceduri corporale pentru a reveni la o formă bună după naștere, în paralel cu o dietă echilibrată și disciplină, pe care niciodată nu le-am ignorat. În timp ce căutam saloane de de remodelare corporala, m-am gandit ca mi-ar plăcea ca aceasta nevoie sa o transform într-un job și să pot să ajut la rândul meu doamnele și domnișoarele de pretutindeni. Acela a fost momentul care mi-a schimbat viața și a fost la pachet cu bucuria venirii pe lume a copilului meu și nașterea unui business pentru frumusețea și sănătatea celor din jur”, spune Adelina Mihaela Dragomir.

Se spune că un antreprenor de succes are parte în drumul ascensiunii profesionale de cel puțin un eșec și abia din acel punct se poate bucura de succes. Ați mai încercat alt domeniu? Este salonul primul pas în cariera dvs și cel mai de succes?

“Salonul este primul pas în carieră și exact cum ați spus, cel mai de succes! A înflorit odată cu dorința mea de a ajuta oamenii din jur și pe măsură ce persoanele își rezolvau problemele, afacerea creștea tot mai mult. Am trecut cu brio peste pandemie ținând cont că l-am deschis în mijlocul ei. Totul a decurs neașteptat de bine așa ca iata-ne și în ziua de azi prezenți pe piața de beauty,a ducând fericire clientelor noastre”, povestește Adelina Mihaela Dragomir.

Cât de mult ați devenit una cu brandul de la început până acum?

“De cand sunt antreprenor am învățat că nimic în viața nu este ușor și trebuie să muncești și să te implici zi de zi daca îți dorești cu adevărat, doar așa o să ai satisfacțiile dorite. Astfel, am devenit una cu brandul de la început și total. Doar cu implicat all-in poți reuși!

Sunt recunascatoare pentru ceea ce am realizat pana acum, fiecare pas fiind important în business”, ne spune antreprenoare.

Oamenii vă cunosc doar prin calitatea serviciilor pe care le oferiți. Cum v-ați descrie?

“Sociabilă și implicată în relația cu oamenii. Loială. Tratez oamenii cu respect”, ne spune zâmbind Adelina Mihaela Dragomir, fondatoarea salonului Ideal Shape.

Este greu să crești de la zero un business în România? Care au fost primele obstacole?

“În calitate de antreprenor care a dat drumul unei afaceri într-o perioadă delicată, pot spune că primul obstacol a fost pandemia. Am avut curajul să deschid în pandemie fiind un șoc pentru toata piața. Multe afaceri erau în colaps, dar am crezut cu tărie în ceea ce vreau să fac și în baza unei strategii extrem de bine puse la punct, am reușit să dezvolt o afacere iubită de multă lume pentru calitatea serviciilor oferite”, mai spune Adelina Mihaela Dragomir.

Selecția angajaților este una ușoară? Contează mai mult priceperea sau deschiderea de a învăța?

“Selecția angajaților te provoacă mereu, însă este un proces normal și natural în orice afacere. Contează atât priceperea, cât și deschiderea de a se adapta la nou. Este foarte important să își dorească sa învețe și să fie maleabili”, ne spune antreprenoarea.

Care sunt principiile și valorile care stau la fundamentul brandului?

“Mi-am zis mereu că femeile puternice și frumoase merită mai mult. Merită să se reinventeze și mental și emoțional și fizic. Merită să ajungă mai repede către cea mai bună variantă a lor și să li se ofere servicii de calitate superioară. Am observat că odată ce corpul s-a schimbat și încrederea e alta. Iubesc să văd cum femeile care ne trec pragul devin pe măsura tratamentului mult mai încrezătoare și ne spun că și-au recăpătat forța de altădată”, spune Adelina Mihaela Dragomir, fondatoarea salonului Ideal Shape.

Cum se diferențiază brandul de restul de pe piață?

“Se diferențiază prin calitatea serviciilor. Este o afacere de perspectiva, într-o continuă dezvoltare. Serviciile de remodelare corporala, cât și de epilare definitivă fiind din ce în ce mai căutate pe piață”, spune Adelina Dragomir.

Ce semnificație poarta numele salonului?

“Numele Ideal Shape, prin traducere însemnă “Forma Ideala”. Cum ne dorim noi femeile să fim! Numele salonului poartă exact rezultatul pe care îl oferim prin serviciile noastre: un corp cu forme ideale pentru fiecare clientă”, ne mai spune Adelina Dragomir.

Care sunt planurile de viitor?

“Planul de viitor este să dezvolt acest brand pe care l-am început și să lărgesc acest domeniu pe partea de import de aparatura estetică în România”.

Unde vă pot găsi clientele?

“Suntem pe site icbeauty.ro, pe Facebook: https://www.facebook.com/idealcontourvaleni, pe Instagram: https://www.instagram.com/idealshape.valeni/.În acest moment avem un salon în Valenii de Munte și urmează sa ne deschidem o nouă locație în București”, ne spune Adelina Mihaela Dragomir, fondatoarea salonului Ideal Shape,c are are planuri mari de dezvoltare.

Vorbiți-ne puțin despre aparatele pe care le folosiți. Ce servicii oferiți?

“În centrul nostru de remodelare se folosesc atât tehnologii noi de remodelare, terapii speciale pentru diferite zone ale corpului, cât și produse de ultimă generație pentru un rezultat extrem de bun. Serviciile pe care pe găsit în centrul nostru sunt de slăbire în cm, tratamente anti celulită, lifting, epilare definitivă și probleme ale tenului”, ne spune Adelina Mihaela Dragomir, fondatoarea salonului Ideal Shape.

Excelența și profesionalismul derivă din vocație și pasiune pentru muncă, iar Adelina Mihaela Dragomir ne demonstrează că se poate obține succesul indiferent de situație!