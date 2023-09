Primăria municipiului Suceava a depus luni, 18 septembrie, la Ministerul Dezvoltării, cererea de finanțare pe Programul Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat pentru refacerea a blocului de pe strada Rarăului, nr.139 din cartierul Burdujeni care a fost graf afectată în urma exploziei din decembrie anul trecut și în special a scării E. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. ”Este un program care funcționează la Ministerul Dezvoltării. Am avut discuții cu domnul ministru Veștea și când a fost aici la Suceava. Am depus proiectul cu Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru refacerea acelei scări și consolidarea blocului”, a spus Lungu.

El a arătat că indicatorii tehnico-economici indică o valoare de investiției de 14,7 milioane de lei, din care 12,5 milioane de lei de la bugetul de stat iar diferența de 2,16 milioane de lei din bugetul Primăriei Suceava. Termenul de execuție va fi de 24 de luni. ”Devizul general estimativ reprezintă in aceasta faza valoarea pentru obținerea finanțării. În urma licitației, in mod sigur valoarea se va diminua. Totalul de 14,7 milioane lei TVA inclus conține şi capitolul DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 15% conform legii, care foarte probabil nu se va cheltui (aproape 2 milioane de lei). Este vorba de o consolidare, nu construire de la zero. Blocul a fost dimensionat când încărcarea seismică pentru zona Sucevei era 0,12 G , acum e 0,20 G (20% din accelerația gravitațională) deci cu 65% mai mult decât la dimensionarea elementelor !! Structura blocului trebuie să respecte standardele actuale de siguranță – motiv pentru care se va desface orice strat de tencuială, şapă, acoperişul , pentru a putea obține o greutate mai mică a blocului după refacere. Aceste desfaceri vor fi laborioase, printre susțineri metalice, mai mult cu mijloace manuale pentru a nu produce vibrații !! La finalul lucrării, toate elementele trebuie să fie conforme cu legislația in vigoare, motiv pentru care se desfac toate instalațiile (electrice, gaz, sanitare, termice). Similar pentru termoizolare, se va realiza termosistem din vata bazaltica 20 cm, peste ultimul planşeu va fi 30 cm izocianurat (în locul a 40 cm zgură), iar la intradosul planșeului peste subsol se va face termoizolare cu 15 cm. Tâmplăria se va înlocui in totalitate, cea exterioara va fi cu 3 foi de sticlă, iar profilele trebuie sa aibă o anumită comportare la foc (legislația ISU in vigoare). Toate aceste desfaceri sunt migăloase ! Accesul auto , logistica pentru acest bloc e mult restricționată. Transportul se va face mai mult cu furgonete, maşinile de tonaj mare nu vor reuşi sa fie eficiente în acest amplasament. Se va reface inclusiv acoperişul. Practic la mijlocul derulării şantierului, blocul va rămâne scheletul de plăci prefabricate , apoi urmând sa fie realizate consolidarea, instalațiile (contorizări individuale pe hol), finisajele şi aducerea la starea inițiala a terenului afectat de organizarea de şantier”, a explicat Lungu.