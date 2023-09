Parlamentarii PNL de Suceava, senatorul Constantin Daniel Cadariu și deputatul Bogdan Gheorghiu, ambii foști miniștri, au fost prezenți astăzi la semnarea contractului pentru proiectarea și construcția lotului Leghin-Târgu Neamț din autostrada A8. Semnarea contractului a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în prezența ministrului Sorin Grindeanu. „Acesta este un proiect deosebit de important, primul pas de a uni Moldova cu Transilvania și care va aduce numeroase beneficii pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii”, au precizat Constantin Daniel Cadariu și Bogdan Gheorghiu după semnarea contractului. Ei au arătat că asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – SPEDITION UMB S.R.L. – TEHNOSTRADE S.R.L. a fost desemnată câștigătoarea contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 a autostrăzii Târgu Mureș – Târgu Neamț, cu prețul de 1,56 miliarde de lei (fără TVA). Constructorul român trebuie să finalizeze lucrările (finanțate prin PNRR) în de 30 de luni, din care 6 luni perioada de proiectare si 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor, pentru cei 29,91 km ai acestei secțiuni (Leghin-Târgu Neamț) care face parte din A8 (Târgu Mureș-Târgu Neamț -Iași-Ungheni).

Parlamentarii PNL de Suceava au prezentat mai multe avantaje majore ale acestei conexiuni. Ei au făcut referire la dezvoltare economică regională, autostrada urmând să faciliteze transportul rapid și eficient al mărfurilor între cele două regiuni, stimulând astfel dezvoltarea economică. „Companiile și întreprinderile din ambele regiuni vor avea acces mai ușor la piețe și resurse, ceea ce va favoriza creșterea comerțului și a investițiilor. De asemenea, se vor crea noi oportunități de afaceri și locuri de muncă. Un alt avantaj este și îmbunătățirea accesului la servicii și facilități, având în vedere că autostrada va asigura un acces mai rapid și mai facil la servicii și facilități pentru locuitorii din Moldova și Transilvania. Oamenii vor putea călători mai ușor între cele două regiuni pentru a beneficia de servicii medicale, educație, cultură, divertisment și alte activități. Apoi vorbim de stimularea turismului și a dezvoltării regionale prin facilitarea accesului turiștilor la atracțiile și destinațiile turistice, promovarea mai eficientă a patrimoniul cultural, peisajelor naturale, tradițiilor și gastronomiei lor, atrăgând astfel mai mulți vizitatori și generând venituri suplimentare”, au transmis Constantin Daniel Cadariu și Bogdan Gheorghiu.

Ei au făcut referire și la reducerea timpului de călătorie și a costurilor asociate, autostrada A8 urmând să reducă semnificativ timpul de călătorie între Moldova și Transilvania, ceea ce va aduce beneficii atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru turiști. „Reducerea timpului petrecut în trafic va duce la economii de combustibil și la scăderea costurilor asociate cu transportul. De asemenea, autostrada va contribui la reducerea congestiei rutiere pe alte drumuri, ceea ce va îmbunătăți fluxul de trafic în general. Și nu în ultimul rând, vorbim de conectivitatea regională și coeziune națională, de consolidarea legăturilor între estul și vestul României, contribuind la creșterea cooperării regionale și la dezvoltarea unei identități naționale comune. Aceasta va facilita schimbul cultural, social și economic între cele două regiuni și va promova solidaritatea și coeziunea în întreaga țară”, au mai declarat cei doi parlamentari PNL de Suceava.

Ei au subliniat faptul că acest proiect a fost susținut constant de PNL și de către președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care au militat pentru realizarea acestei autostrăzi vitale pentru România. „Prin eforturile sale și prin determinarea de a aduce progres și dezvoltare, astăzi putem să ne bucurăm de acest pas major în construirea infrastructurii rutiere moderne. Importanța acestui proiect este de necontestat pentru județul Suceava, care va cunoaște o dezvoltare fantastică și creșterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor, dar trebuie să avem în vedere faptul că este nevoie de maturitate, muncă de echipă și stabilitate la nivel decizional pentru a duce la bun sfârșit un proiect atât de amplu, într-o zonă cu un potențial fantastic, ceea ce echipa PNL a demonstrat în nenumărate rânduri că e perfect capabilă să realizeze”, au mai transmis Constantin Daniel Cadariu și Bogdan Gheorghiu.