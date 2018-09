Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a anunțat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru varianta de ocolire Suceava, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași. Potrivit ordinului, execuția lucrărilor va începe la data de 1 octombrie 2018, având prevăzută o durată de 9 luni. Ordinul de execuție a lucrărilor la ruta ocolitoare a Sucevei are ca bază acordul contractual încheiat, la data de 24 august 2018, cu asocierea de firme câștigătoare a licitației, proiectul tehnic și autorizația de construire nr. 90 din 15 noiembrie 2011. Contractul încheiat cu asocierea de firme are o valoare de 61.265.774,05 lei, fără TVA. Reamintim că licitația pentru finalizarea lucrărilor la centura Sucevei a fost câștigată de asocierea firmelor SC Autotehnorom SRL (lider), SC Operational Autoleasing SRL, SC OPR Asfalt SRL, Obras Publicas Y Regadios SA, SC Florconstruct SRL și SC Calcarul SRL

„Așa cum am declarat la începutul anului 2018, referitor la lucrările de execuție la centura Sucevei, s-a respectat întocmai calendarul prevăzut. Conform acestuia, s-a parcurs procedura de achiziții și s-a așteptat rectificarea bugetară pentru a fi asigurată sursa de finanțare. La data de 24 august 2018 a fost încheiat contractul de atribuire a lucrărilor cu asocierea de firme câștigătoare a licitației, iar astăzi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor”, a precizat prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi.

Reamintim că lucrările la centura Sucevei au fost sistate ca urmare a rezilierii contractelor în anul 2014, motivat de inactivitatea constructorului.

