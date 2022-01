Consiliul Județean Suceava a aprobat cu unanimitate de voturi alocarea unei sume de aproape 33 de milioane de lei pentru primăriile din județ. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a spus că suma provine din Fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Suceava pentru anul 2022. Gheorghe Flutur a spus că după repartizarea acestor sume, primăriile din județ pot să își facă bugetele proprii pentru acest an. El a arătat că suma repartizată astăzi este de 25,7 ori mai mică decât sumele solicitate de primării pentru acest an. „În fiecare an, în ultima perioadă, sumele aflate la dispoziția Consiliului Județean au fost mici. Anul acesta de exemplu față de solicitările transmise de la primării avem sume de 26,7 ori mai mici față de ce au cerut primarii. Primarii au cerut circa 850 de milioane de lei. Tocmai de aici am analizat cu maximă atenție și am încercat să alocăm aceste sume aproape în mod egal”, a spus președintele Consiliului Județean Suceava.

Cea mai mare sumă a primit-o municipiul Suceava, respectiv 1,594 milioane de lei, în timp ce toate celelalte municipii, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei au primit câte 1,3 milioane de lei. La orașe, cea mai mare sumă o va primi Gura Humorului, 1,1 milioane de lei, apoi Siret – un milion de lei, iar celelalte nouă orașe câte 500.000 de lei. Potrivit hotărârii de azi a CJ Suceava, toate comunele din județ vor primi câte 200.000 de lei.

După aprobarea acestei hotărâri, Gheorghe Flutur a transmis o rugăminte către primării să își facă bugetele pentru acest an, ținând cont de prioritățile pentru fiecare localitate.