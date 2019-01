Restricții de tonaj pe două drumuri din județul Botoșani

Pe fondul ninsorilor abundente și viscolului, autoritățile au decis în această dimineață restricții de tonaj de 7,5 tone pentru sectoarele de drumuri naționale DN28B, km 39-71, Botoșani – limită jud. Iași, și DN 29, km 22-37, Botoșani – Suceava. Restricțiile sunt valabile până la ora 14.00.

Restricție de tonaj pe DN 11, Poiana Sărată – Onești

Restricție pentru autovehiculele cu masă maximă admisă mai mare de 3,5 tone pe DN 11, km 90+000-132+500 (Poiana Sărată – Onești), județul Bacău, din cauza ninsorilor și a viscolului. Restricția este valabilă până la ora estimată 09.00.

Restricție de tonaj pe DN 2F, Bacău – limită județul Vaslui

Circulație restricționată pentru autovehiculele cu masă maximă admisă mai mare de 3,5 tone pe DN 2F,km2+00-39+100, Bacău-limită județul Vaslui, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. Restricția este instituită pentru intervalul 08.30-11.30.

Restricții de tonaj pe DN 24, Iași – Vaslui și DN 2F, Vaslui – Bacău

Autoritățile au instituit astăzi, 11 ianuarie 2018, începând cu ora 09.30, restricții de tonaj pentru autovehiculele cu masă maximă mai mare de 3,5 t pe DN 24, Vaslui –Iașiși pe DN 2F, Vaslui – Bacău. Restricțiilesunt valabile până la ora estimată 13.00.