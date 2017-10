RETROMOBIL CLUB ROMANIA organizeaza in 27 de orase RETRO PARADA TOAMNEI, eveniment care incheie sezonul 2017. Acest eveniment, unic in lume prin faptul ca se desfasoara simultan in intreaga tara, reuneste anul acesta peste 700 de vehicule istorice. Bucurestiul va inegistra un record istoric, peste 200 de vehicule istorice prezente la o expozitie din Romania!

In 21 de orase evenimentul se va desfasura sambata 21 octombrie, in 6 orase acesta urmand a se desfasura duminica.

Sambata – 21 octombrie

Bucuresti – Parcul Lumea Copiilor 10.00-12.00

Alba Iulia – Obelisc 10.00-12.30

Arad – Piata Avram Iancu 10.00-13.00

Bacau – Piata Tricolorului 10.00-13.00

Baia Mare – Piata Millenium 10.00-12.00

Brasov – Piata Sfatului 10.00-14.00

Cisnadie – Piata Revolutiei 14.00-16.00

Cluj Napoca – Piata Unirii 10.00-12.30

Constanta – Faleza Casino Constanta 10.00-14.00

Craiova – Piata Mihai Viteazu 10.00-12.00

Curtea de Arges – Muzeul Municipal 10.00-13.00

Deva – Piata Unirii 10.00-16.00

Oradea – Piata Unirii + Piata Independentei 11.00-16.00

Ploiesti – Ploiesti Shopping City 11.00-14.00

Ramnicu Valcea – Centrul Civic (La ceas) 9.00-12.00

Sfantu Gheorghe – Piata Libertatii 9.00-13.00

Sibiu – Piata Mica 10.00-13.00

Targoviste – Piata Tricolorului 10.30-13.00

Targu Mures – Piateta Cetatii Medievale 10.30-13.00

Timisoara – Piata Operei 10.20-13.00

Vaslui – Centrul Civic 9.00-12.00

Duminica – 22 octombrie

Buzau – Bd. Nicolae Balcescu 13.00-17.00

Carei – Monumentul Eroilor 10.00-13.00

Campulung Muscel – Centrul Civic 11.00-13.00

Galati – Punct trecere bac (Faleza inferioara) 10.00-13.30

Iasi – Pietonal Stefan cel Mare si Sfant 10.00-14.00

Radauti – Piata Centrala 10.00-14.00