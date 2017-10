Aproape 40 de producători de mere și sucuri de mere și-au dat întâlnire în Piața Nada Florilor din municipiul Fălticeni la cea de a-XIV-a ediție a Târgului Mărului. Vizitatorii pot achiziționa diverse soiuri de mere la preț de producător direct de la standurile frumos amanajate pe esplanada pieţii centrale. În afară de pomicultori la Târg sunt prezenți furnizori de materiale şi produse specifice pentru agricultură, producători şi procesatori de lapte şi carne, apicultori, legumicultori, meşteri populari. Deschiderea oficială a Târgului Mărului a fost făcută în prezenta primarului de Fălticeni, Cătălin Coman alături de care s-au aflat parlamentarii social democrați Ioan Stan și Alexandru Rădulescu.

Coman: ” Producătorii de mere din zona Fălticeni și nu numai își dovedesc pentru a nu știu câta oară calitățile profesionale deosebite”

”Iată încă o ediție frumoasă a Târgului Mărului aici la Fălticeni, o manifestare de tradiție deja și ne bucurăm că foarte mulți producători de mere au venit aici cu produse foarte frumoase.

Mă bucur că avem ce arăta, că producătorii de mere din zona Fălticeni și nu numai își dovedesc pentru a nu știu câta oară calitățile profesionale deosebite și astăzi suntem în situația de a ne mândri cu un produs extrem de gustos, de delicios, mărul de Fălticeni”, a declarat Coman. În acest an la standurile vânzătorilor au fost amplasate afișe cu mesajul ”Ajută Fălticeniul! Cumpără produse locale!”, mesaj care în opinia primarului are rolul de a conștientiza populația să sprijine economia locală. ”Trebuie să conștientizăm populația că economia locală trebuie să fie sprijinită cumpărând produse de calitate din Fălticeni și extrapolând cumva cumpărând produse românești. Trebuie să-i spriinim pe acești minunați oameni care muncesc un an de zile pentru roadele pe care le vedem astăzi pe tarabe. Suntem încântați că putem face acest lucru. Această manifestare de tradiție va continua la Fălticeni pentru că an de an sunt produse de și mai bună calitate, produse extraordinare pentru care suntem apreciați și felicitați de cetățenii din toată țara”, a mai spus primarul de Fălticeni.

Spectacole de folclor și muzică de fanfară

”Ca de fiecare dată merele sunt extraordinare sunt frumoase, sunt bune, gustoase, sunt ale noastre de aici. E o sărbătoare plină de culoare, miros și avem argumente extrem de viabile și palpabile cum că producem o hrană sănătoasă aici, o hrană bună pentru toți pentru că o hrană sănătoasă presupune și o viață îndelungată”, a adăugat la rându-i deputatul Rădulescu.

Cei care vor veni la Târgul Mărului vor putea asista și la spectacole de folclor și muzică de fanfară, care se vor desfăşura pe scena din Piaţa „Nada Florilor”. Își dau concursul: soliștii Ghiorghiță Rotaru și Călin Brăteanu, fanfare țărănești din județul Suceava, Ansamblul Folcoric “Dorulețul” și Ansamblul Folcloric “Stejărelul”(coordonate de profesor – interpret Maria Tanasă), Grupul Moldava al Clubului Copiilor Fălticeni (coordonat de profesor Lenuța Rusu), Ansamblul Folcoric “Floricică de la Munte” al Centrului de Cultură și Arte “Carmen Saeculare” Neamț, Taraful “Doina Rarăului”din Câmpulung Moldovenesc, Ansamblul Folcloric “Străjerii” din Dolhești, Ansamblul Folcloric “Cetinița”al Căminului Cultural Boroaia, Ansamblul Folcloric “Balada” al Centrului Cultural “Dacia” Bistrița Năsăud, Ansamblul Folcloric “Flori de Mălin” al Căminului Cultural Mălini, Grupul Folcloric “Balada” din Fălticeni. Târgul Mărului, ediţia a XIV-a, este organizat de Primăria Municipiului Fălticeni, Consiliul Local Fălticeni, Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni, Consiliul Județean Suceava, Ministerul Agriculturii prin Direcţia pentru Agricultură Suceava, Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură Suceava, Cooperativa Agricolă “Livezile” Fălticeni, Asociaţia „Produs în Bucovina”, Centrul Cultural Bucovina, Asociația Culturală Vatra Satului.