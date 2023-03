Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a desemnat următoarea comisie pentru analizarea dosarelor de transfer depuse pentru ocuparea posturilor vacante de la Parohiile „Sf. Nicolae” Liteni și „Sfinții Trei Ierarhi” Liteni, din Protopopiatul Fălticeni, și de la Parohia Straja, din Protopopiatul Rădăuți:

PS Damaschin Dorneanul – președinte

PCuv arhim. Paraschiv Dabija

PC Pr. Dimitrie Horga

PC Pr. Filaret Ruscan

PC Protopop Ioan Adrian Dulgheriu

PC Protopop Ionel Constantin Maloș

PC Pr. prof. Mihai Valică

În urma analizării dosarelor, Permanența Centrului eparhial a aprobat ca:

Părintele Marius Marian HUȚANU să fie numit în postul de preot slujitor de la Parohia Sf. Nicolae Liteni, Protopopiatul Fălticeni; Părintele Ioan MORAR să fie numit în postul de preot paroh de la Parohia Straja, Protopopiatul Rădăuți; Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Liteni, Protopopiatul Fălticeni, rămâne vacantă, fiind scoasă mai departe la concurs.

*Având în vedere legislația privind protecția datelor cu caracter personal, numele celorlalți candidați nu au fost afișate.