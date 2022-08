Aceasta este una dintre cele mai pline de semnificații date din istoria Angliei. Prin înfrângerea, la 22 august 1485, a lui Richard al III-lea, în Bătălia de la Bosworth Field, Henric Tudor a realizat mai mult decât și-a dat seama.

Victoria lui a pus capăt Războiului celor Două Roze, acea rivalitate periodică și sângeroasă pentru coroana engleză care afecta țara încă din 1455.

Mai mult de-atât, Bosworth Field, având ca rezultat moartea lui Richard al III-lea, a pus capăt marii dinastii Plantagenet care dăduse toți regii mari ai Angliei în ultimii 332 de ani, începând cu Henric al II-lea, în 1154. În cele din urmă, când Henric Tudor a luat coroana sub numele de Henric al VII-lea, și-a fondat propria dinastie care a durat 118 ani și a adus pe tron personalități remarcabile cum ar fi Henric al VIII-lea, Maria cea Sângeroasă și Elisabeta I.

La data bătăliei, Richard al III-lea era rege de numai doi ani și două luni, după ce uzurpase tronul de la nepotul său în vârstă de numai doisprezece ani, Eduard al V-lea, a cărui asasinare în Turnul Londrei fusese comandată de el.

Oponentul său, Henric Tudor, avea cele mai puțin fondate pretenții la coroana Angliei. Prin mama sa, ar fi avut o legătură de sânge veche de cinci generații cu regele Eduard al III-lea, iar legătura cu tronul din partea tatălui său era încă și mai îndepărtată. Bunicul său patern fusese (probabil) căsătorit cu Ecaterina de Valois, văduva lui Henric al V-lea.

Însă Henric Tudor era ultimul bărbat în viață din Casa de Lancaster și, astfel, era de datoria lui să devină reprezentantul ei în Războiul Rozelor. Adunând o armată în Franța, a debarcat la Milford Haven, în Țara Galilor, în data de 7 august, și s-a îndreptat spre nord, până a întâlnit trupele lui Richard la Bosworth Field, la 18 kilometri de Leicester.

Richard ar fi putut să-l înfrângă pe Henric dacă unii dintre baronii săi nu ar fi dat bir cu fugiții în ultima clipă, garantând victoria lui Tudor. Însă, chiar dacă înfrângerea era certă, Richard și-a înfruntat soarta. „N-o să dau înapoi nici un pas”, a jurat el în fața aghiotanților săi. „O să mor rege al Angliei.” Câteva minute mai târziu, a fost dat jos de pe cal și ucis.

Richard avea numai 32 de ani când a murit la Bosworth Field, fiind ultimul rege al Angliei care a murit într-o bătălie.

Tot la 22 august:

1642: Războiul Civil din Anglia începe când Carol I își înalță stindardul la Nottingham.

1806: Moare la Paris pictorul francez Jean-Honoré Fragonard.

1864: Convenția de la Geneva fondează Crucea Roșie Internațională.

