Ca să-și împace fanii, care i-au reproșat că nu le-a arătat lor mai întâi că va deveni mamă, Rihanna (33 de ani) a pus prima poză pe rețelele sociale în care își arată burta de gravidă. Postarea a fost făcută miercuri, 2 februarie, notează click.ro.

Peste câteva luni, ea va naște primul copil, pe care îl are împreună cu iubitul său, rapperul A$AP Rocky, de 33 de ani. O persoană apropiată divei a dzvăluit că e în culmea fericirii. Abia așteaptă să devină mămică.

Diva nu pare deranjată de faptul că iubitul său are faima de dependent de sex și că are multe orgii sexuale la activ. Nici faptul că a făcut pușcărie nu a făcut-o să nu-l vrea ca tătic pentru copilul său, mai scrie sursa citată. Ea are o avere de 1,7 miliarde de dolari, el are în conturi 10 milioane de dolari.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/rihanna-burtica-gravida-410298.html