Compania de tehnologie rinf.tech a deschis al treilea birou, în Romania. Noul sediu este situat în Cluj Business Campus din Cluj-Napoca. Compania este în plină expansiune, cu 100 de poziții deschise pe piața IT.

„Suntem recunoscători că avem oportunitatea de a ne extinde operațiunile din Cluj-Napoca. Vedem un potențial mare de a colabora cu ingineri talentați de aici și de a ne crește, astfel, capacitatea de a livra produse și servicii tehnologice excepționale pe piața globală. La fel ca investițiile anterioare, în divizia de robotică din București, ne dorim să dezvoltăm un veritabil laborator de inovare la Cluj. Avem așteptări mari pentru această deschidere! Mulțumim, Cluj-Napoca!”, a declarat Constantin Iftime, co-fondatorul rinf.tech și VP al proiectelor strategice.

Conceput ca un spațiu pentru echipe inovatoare și colaborative, noul spațiu de lucru rinf.tech poate găzdui până la 100 de ingineri software. „Comunitatea de Rinfers” locală a crescut constant în ultimii ani, numărând deja peste 60 de angajați numai în Cluj. Rinf.tech are ca obiectiv angajarea de specialiști pentru 100 de poziții noi, atât pentru lucrul de acasă, cât și de la sedii, care urmează să fie recrutați în România, până la sfârșitul acestui an. rinf.tech mai are birouri în România în București și Timișoara.

Biroul nou deschis din Cluj face parte din planul de extindere al rinf.tech. Compania are deja o prezență puternică atât în România, cât și pe piețele europene și americane, cu birouri și centre de livrare în Berlin, Kiev, Istanbul, Sofia, Guadalajara și Detroit.

„Noul nostru spațiu de lucru din Cluj reprezintă una dintre principalele valori ale rinf.tech: #grow. Fiecare birou din România este creat ca „locul nostru de creștere” și are elemente comune concepute pentru a se potrivi nevoilor actuale ale inginerilor software , indiferent de locația aleasă. Acest birou este o declarație a unității identității noastre de brand, planificat și realizat cu meticulozitate. Oriunde v-ați afla – Cluj, Timișoara sau București – veți găsi un „Rinfers hub” care exprimă familiaritate și, în același timp, energie. Un loc care satisface nevoile colegilor noștri, reflectă aspirațiile companiei și alimentează ambiția echipelor noastre”, a declarat Manuela Șerban, Chief People Officer al rinf.tech .

„Întrucât trăim într-o lume dinamică și efervescentă, avem privilegiul de a asista în direct la modul în care inovația se naște din combinația inteligentă de tehnologie, creativitate și determinare” , a adăugat Victor Dornescu, co-fondatorul rinf.tech și Chief Inovation Officer. ,,În anii petrecuți în Londra și Paris, am sesizat cât de cunoscut este Cluj-Napoca în cercurile tehnologice de acolo, depășind în notorietate orașe precum București sau Budapesta, datorită modului transilvănean de a face lucrurile corect și constant, peste așteptările tuturor. Mi se pare că acest lucru este crucial pentru produsele tehnologice de pretutindeni. Motto-ul nostru prinde viață prin încrucișarea acestor elemente. Acest nou birou este o declarație a acestei convingeri, mai ales acum, la începuturile dezvoltării inteligenței artificiale generative.”

Noul spațiu de lucru din Cluj-Napoca va fi folosit nu doar pentru elaborarea de soluții tehnice de către echipele rinf.tech, ci și pentru dezvoltarea relațiilor cu clienții și pentru evenimente ale comunității tehnologice.

La începutul acestui an, rinf.tech a fost recompensată cu premiul pentru Proiectul software de Outsourcing al anului la Gala Asociației Patronale a Industriei Software și Servicii (ANIS). Compania a fost premiată pentru o soluție personalizată de digitalizare a transportului, care rulează în prezent pe trenurile din Marea Britanie, generând o siguranță mai mare a pasagerilor și ajutând la prevenirea vandalismului în trenuri.

Despre rinf.tech :

rinf.tech oferă servicii de consultanță tehnologică și soluții de inginerie personalizate pentru software în domeniile auto, aplicațiilor și produselor de afaceri și R&D Embedded. rinf.tech se bazează pe principiul excelenței în inginerie, pe cunoaștere, cercetare și dezvoltare robustă pentru o tehnologie emergentă rezistentă pentru viitor.

Fondată în 2006, rinf.tech este o organizație de peste 600 de angajați cu sediul central în București (România) și birouri și centre de livrare răspândite pe două continente – Europa și America de Nord. Compania oferă o combinație de strategie optimă de produse și tehnologie, automatizare și digitalizare și diferențieri de afaceri pentru companiile de top și IMM-urile din mai multe domenii, folosind experiența de mai mulți ani și cele mai recente tehnologii.

De la idee la cercetare și dezvoltare la MVP la sisteme de producție mature – rinf.tech folosește ADN-ul ingineriei pentru a găsi compromisul optim între buget-cronologie-tehnologie-metodologie pentru a oferi produse de întreprindere extrem de scalabile și software personalizat.

Aflați mai multe despre rinf.tech și oportunitățile oferite de companie aici: https://www.rinf.tech/