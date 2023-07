In etapa de nominalizare a programului Made in Romania al Bursei de Valori Bucuresti au fost inregistrate 483 de aplicatii de nominalizare, dintre care 386 au fost nominalizari valide.

Comitetul de Nominalizare Made in Romania a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului, din totalul de 386 de nominalizari valide.

In perioada 3 – 31 iulie, publicul va trimite direct in finala programului, 3 dintre cele 15 finaliste ale editiei de anul acesta, prin vot exprimat pe platforma Made in Romania, www.investingromania.com. Comitetul de Nominalizare Made in Romania a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului, dintr-un total de 386 de companii nominalizate pe platforma www.investingromania.com. Programul Made in Romania lansat in 2017 de catre Bursa de Valori Bucuresti, a depasit 1.000 de companiilor romanesti inscrise in program, fiecare editie atingand noi recordurile la nivelul nominalizarilor. Din data de 3 iulie si pana pe 31 iulie, publicul va decide 3 din cele 15 companii romanesti care vor ajunge in finala celei de-a VI-a editii Made in Romania, prin vot pe www.investingromania.com.

Cele 50 de companii semifinaliste sunt:

„Gandit pentru antreprenori si fundamentat pe nevoile companiilor romanesti, programul Made in Romania devine cu fiecare editie mai complex, oferind instrumente esentiale in dezvoltarea sustinuta a afacerilor din Romania. Din momentul in care sunt nominalizate in program si pana la finalul editiei, companiile beneficiaza de o serie de avantaje, precum participarea la workshop-uri specializate, vizibilitatea oferita si chiar participarea la podcastul Made in Romania, dedicat companiilor finaliste. Anul acesta sarbatorim pentru a sasea oara antreprenoriatul romanesc alaturi de 50 de companii semifinaliste in program. In cadrul acestei editii am descoperit povesti curajoase, care reflecta spiritul intreprinzator al romanilor si care ne motiveaza sa gandim noi instrumente prin care sa contribuim la crearea unui ecosistem antreprenorial romanesc sanatos. Continuam si in aceasta editie sa punem in lumina reflectoarelor performantele care se inregistreaza la nivel local si le uram succes tuturor celor 50 de companii semifinaliste!“ a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

In cei 6 ani de la lansarea Made in Romania am creat un program menit sa promoveze companiile cu potentialul de a devenit adevarate motoare ale economiei romanesti si, cu fiecare editie, vedem nominalizate companii cu initiative care pot inova industriile in care activeaza sau lideri pe segmentul lor de piata, care inspira trenduri si creeaza precedente. Fiecare an aduce noutati, iar editia de anul acesta ne-a surprins prin noile industrii care au aparut in clasament, numarul de antreprenori care si-au nominalizat compania, dar si prin numarul de nominalizari venite din partea comunitatii formate in jurul acestora. Programul Made in Romania restrange sub umbrela sa companii mature, IMM-uri dar si start-up-uri, ceea ce ne arata potentialul antreprenorial romanesc care exista in acest moment la nivel national si pe care putem sa il ajutam sa creasca prin intermediul programului nostru”, a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

In prima etapa a proiectului Made in Romania, derulata in perioada 29 martie – 31 mai 2023, sustinatori ai programului, dar si membrii comunitatilor formate in jurul companiilor romanesti, alaturi de Comitetul de Nominalizare, au inregistrat un numar de 386 de nominalizari valide prin intermediul platformei www.investingromania.com. Dintre acestea, in top 3 la categoria domeniului de activitate se afla, si de data aceasta, companiile din IT&C, cu un procent de 15%, urmate indeaproape de companiile din Comert cu 14% si, pe locul 3, de companiile din domeniul Serviciilor, avand un procent de 12%. Alte domenii care s-au remarcat prin procentul ocupat in clasament sunt Industria alimentara cu 9%, respectiv Industria prelucratoare si de Sanatate cu cate 8%. La nivelul distributiei geografice, Bucuresti si Ilfov ocupa un procent cumulat de 45%, urmate de Cluj, Iasi, Suceava, Timis, Alba Iulia si Constanta. In ceea ce priveste segmentarea companiilor nominalizate, 82% sunt companii IMM, 11% Start-up-uri si 7% Corporate.

Votul publicului va trimite direct in finala 3 din cele 15 companii finaliste ale programului Made in Romania, in timp ce urmatoarele 12 vor fi alese de catre Juriul Made in Romania, format din experti in diverse domenii ale economiei. Cele 15 companii finaliste ale celei de-a VI-a editii Made in Romania vor fi anuntate public, in cadrul Galei de Premiere din toamna acestui an.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori Bucuresti in 2017, pentru a identifica si promova companiile de top din Romania. Dezvoltarea platformei www.investingromania.com pozitioneaza Bursa de Valori Bucuresti ca fiind principalul canal de finantare pentru antreprenorii romani. Totodata, platforma este dedicata investitorilor, consultantilor si, in special, companiilor cu perspective de crestere, care doresc sa atraga finantare de la investitori sau care se afla in procesul de pregatire a unui plasament privat pe Piata AeRO sau pe Piata Principala. Continutul media pus la dispozitie de consultanti prin intermediul platformei sprijina companiile in implementarea de bune practici si pregatirea afacerii pentru urmatorul nivel de dezvoltare.

In cursul anului 2023, derularea proiectului este sprijinita de Microsoft “powered by Microsoft”, alaturi de partenerii: BRK Financial Group, European Bank for Reconstruction and Development, UiPath, Agista, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Dendrio, Mazars, Bondoc si Asociatii, Termene.ro, IFB Finwest, Mercer Marsh Benefits, impreuna cu sustinatorii ANIS, DoingBusiness, Institutul de Studii Financiare (ISF), Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), Romanian Business Leaders (RBL), Romanian Private Equity Association (ROPEA), partenerii media Digi24, Financial Intelligence si Romania Insider si Radioul Antreprenorilor, Radio Guerrilla.