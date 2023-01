Puțini știu despre pasiunea lui Robbie Williams pentru pisici, așa că asocierea marelui cântăreț cu Nestlé pentru promovarea brandului de mâncare pentru feline Felix the Cat, din portofoliul Purina, a fost o mare surpriză miercuri seara, când spotul video cu cei doi a fost lansat, în premieră exclusivă pe YouTube, aici.

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, s-a asociat cu Robbie Williams, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru a promova brandul de mâncare pentru pisici Felix the cat, din portofoliul Purina. Pentru acest proiect, Robbie a înregistrat un nou cântec, intitulat „It’s Great To Be a Cat!” care este și coloana sonoră a spotului video.

Cântecul este despre viața lipsită de griji a pisicilor, iar în timp ce Robbie îl interpretează, Felix dă o raită printre instrumentele orchestrei, făcând ceea ce fac pisicile cel mai bine: dărâmă tot în cale, trecând mai departe cu o grație de prinț. Nestlé spune că melodia va fi disponibilă și pentru redare pe Spotify, în curând.

Vorbind despre proiectul împreună cu Purina/Nestlé, Robbie Williams a spus: „(…) Sunt noua voce a lui Felix. Am fost un fan de multă vreme al pisicilor, am avut mulți prieteni feline de-a lungul anilor și, după ce le-am studiat comportamentul fascinant, pot spune cu încredere: Este grozav să fii o pisică.”

