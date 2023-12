Weekend-ul trecut s-a desfășurat la Piatra Neamț cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de muzică pentru Copii și Tineret „Cântec de Stea”.

Au fost trei zile magice, trei zile pline de poveste petrecute alături de copii, părinți, bunici și profesori. Copiii au legat prietenii, au cântat, au dansat iar părinții au petrecut timp frumos alături de ei!

„Cântec de Stea este pentru noi un concurs de suflet și vom mergem în fiecare an cu mare drag! Colindele și cântecele de iarnă au răsunat prin glasurile cristaline ale copiilor și ne-au umplu inimile de bucurie, orașul frumos împodobit cu luminițe și mai ales zăpada așezată peste tot au făcut cele trei zile să fie pline de magie! Le mulțumim pentru tot efortul organizării unui astfel de eveniment doamnei Adina Panaitescu și Asociației „Cildren Forever”! Mulțumim, pentru premii, mulțumim pentru cadouri dar mai ales mulțumim pentru petrecerea de Moș Nicolae unde am petrecut împreună timp prețios și ne-am simțit ca într-o mare și frumoasă familie! Mulțumim juriului pentru imensa răbdare de a juriza in două zile de concurs peste 300 de numere la toate cele 7 secțiuni și pentru creditul acordat concurenților noștri! Mulțumim părinților care susțin acești copii talentați dar cele mai multe mulțumiri se îndreaptă spre voi, dragi artiști mici și mari! Suntem tare mândri de voi și vă felicităm din toată inima pentru toată munca depusă și pentru aceste rezultate minunate!”

Palmaresul RomanticArt

Anabel Ungurean – Trofeul Grupei

Alexandru Dumitriu – Trofeul Grupei

Carol Ieremciuc – 2 Trofee de Grupă și Premiul Radio Iași

Beatrice Vultur – Trofeul Grupei și Premiul I

Maria Costan – Trofeul Grupei

Patricia Timofte – Trofeul Grupei

Ema Hăpăianu –Trofeu Grupei și Premiul I

Natalia Ududec – Trofeul Secțiunii și Premiul I

Alessia Parasca – Trofeul Grupei și Premiul I

Antonia Mazare – Trofeul Grupei

Rareș Cepoi – 2 Premii I

Antonia David – Premiul I

Petruta Cretu – Premiul I

Ingrid Ursachi – Premiul I

Antonia Bivol – Premiul I

Maria Cerlinca – Premiul I

Maria Cretu – Premiul I

Nadia Blanariu – Premiul I

Luca Dume – Premiul I

Alesia Tîrnovan – Premiul I

Sofia Floristeanu – 2 Premii I

The Joy Grup (Maria și Petruța Crețu) – Premiul I

Ava Baitan – Premiul II

Nicoara Stefan – Premiul II

Natalia Breaban – Premiul II

David Sara – Premiul II

Iasmina Timu – Premiu