Pentru Rona Hartner viața la 49 de ani este frumoasă! Mai ales atunci când treci cu bine peste o perioadă neagră din viața ta și bați cancerul de colon în stadiu avansat, scrie click.ro.

Rugăciunea și credința în Dumnezeu au stat la baza vindecării Ronei Hartner și au ajutat-o din plin să își redobândească starea de spirit și tonul dintotdeauna. Artista se simte bine acum și a revenit la forma ei cea mai bună, după cum a povestit pentru Click! „Cu sănătatea sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Chiar am făcut acum niște analize noi, fac din 6 în 6 luni, și rezultatele sunt foarte bune! Nicio recidivă nimic, sunt ok. Am început să iau un tratament pentru tiroidă, pentru că tiroida e cea mai afectată de la chimioterapie și acum având acest tratament mă simt foarte bine, cu tonusul, cu tot. Și mă bucur că am foarte multe proiecte pe care le pregătesc în această perioadă”, a declarat Rona Hartner pentru Click!

Fire credincioasă, artista merge zilnic la biserică, iar acest lucru a devenit deja un ritual pentru ea.

„Eu cu asta rezist la stres și la toate problemele și, mă pun în fața lui Iisus, împreună cu el, e liniște. Așa îmi fac programul în fiecare zi!”, a completat Rona Hartner pentru Click!

