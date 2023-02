Căpitanul echipei naţionale de rugby a României, humoreanul Mihai Macovei, a declarat că în partida cu Polonia, prima din Rugby Europe Championship 2023, el şi colegii lui vor să îi surprindă pe adversari prin viteza de joc.

„Nu cunoaştem prea multe despre Polonia. Ştim că e o echipă fizică. Eu am la echipa de club (n.r. – RC Bassin d’Arcachon din Franţa) un polonez şi am discutat cu el puţin despre rugby-ul polonez. Am înţeles că e o echipă fizică, o echipă care se bazează mult pe jocul de înaintare şi care nu se deplasează foarte mult. Noi încercăm să îi surprindem cu viteza de joc şi să ne impunem jocul. Întotdeauna primul meci, chiar dacă e acasă sau în deplasare, e cel mai important. E presiune, sunt multe schimbări… competiţia e importantă şi vrem să câştigăm. Noi ne dorim să profităm de aceste trei partide din februarie şi să vedem după ce am făcut bine şi ce nu”, a spus el.

„Naţionala are un nou staff tehnic, un nou sistem de joc, dar şi câţiva jucători noi pe care i-am întâlnit acum. Sunt jucători tineri care cred eu că pot face direct pasul în echipă, adică să intre în partida cu Polonia şi celelalte care urmează. Mă bucur că e un grup tânăr aici, un grup care mai are câteva luni de pregătire pentru Campionatul Mondial”, a adăugat căpitanul României.

Suceveanul Mihai Macovei nu este mulţumit de starea gazonului de pe Stadionul Arcul de Triumf.

„Terenul de pe stadion nu este OK deloc. Pentru mine nu e şi cred că de aceeaşi părere sunt şi alţi jucători din lot. E tare şi apar dureri… poate pentru fotbal sau altceva e bun, dar pentru noi, jucătorii de rugby, care avem un gabarit mai mare, cu kilograme în plus, nu e bine, ne deranjează. Nu pot să zic acum că e un dezavantaj, dar pe noi nu ne ajută aşa cum ar trebui. Eu sper din tot sufletul să avem stadionul plin. Din păcate meciul nu va fi transmis la televizor. Sperăm să nu fie o vreme urâtă şi să vină cât mai multă lume la stadion. Să vină copiii, să descopere acest sport şi în anii viitori să îi vedem pe terenul de rugby”, a explicat jucătorul.

Echipa naţională a României întâlneşte, sâmbătă, de la ora 14:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, selecţionata Poloniei, în primul meci din noua ediţie a Rugby Europe Championship. Tot în această lună, „stejarii” vor mai juca în deplasare cu Belgia (11 februarie) şi Portugalia (18 februarie).

România face parte din Grupa B, alături de Portugalia, Belgia şi Polonia, în timp ce în Grupa A se află Georgia, Ţările de Jos, Spania şi Germania.