Vreme excelentă pentru rugby la Suceava, sâmbătă 21 mai. Deși terenul din lunca Sucevei a fost destul de tare, condițiile de disputare a meciului din etapa a V-a a Ligii Naționale, au fost bune.

Așa cum am mai menționat cu altă ocazie și o vom face de fiecare dată, partida dintre CSM Suceava și CSU Alba Iulia a fost una dintre semiprofesioniști, echilibrată și decentă, nu așa cum au fost disputele cu profesioniștii de până acum, amestecul realizat în acest sezon al Ligii Naționale fiind impropriu și periculos.

Știind că au una din puținele ocazii de a realiza o victorie în acest sezon competițional jucătorii de la CSM Suceava s-au mobilizat exemplar și au câștigat pe merit. Sabin Crețu a deschis scorul pentru gazde dintr-o lovitură de pedeapsă exectată de pe partea dreaptă. A fost 10 – 0 după 25 de minute de joc, Preutescu culcând balonul în terenul de țintă advers, eseul fiind transformat de același Sabin Crețu, tot de pe dreapta.

La pauză a fost 20 – 0 pentru CSM Suceava grație eseurilor marcate de Elisei și Chirilă. De menționat ca transformările au fost ratate de Sabin Crețu, chiar dacă ambele au fost de pe partea stângă, adică propice pentrul dreptul transformeurului sucevean.

În partea secundă, elevii antrenorului Marcel Crețuleac s-au zăpăcit puțin și CSU Alba Iulia a marcat două eseuri transformate și scorul pe tabela de marcat a fost 20-14, creând emoții pentru sucevenii prezenți în tribune. Sabin Crețu a transformat o lovitură de pedeapsă și apoi, deși au jucat și în inferioritate numerică, gazdele s-au impus clar la final cu 33-14 marcând încă două eseuri prin Brăteanu și Beldie.

Victorie de moral pentru suceveni care au fost nevoiți să apeleze și la veterani ca Nichiforiuc sau Preutescu pentru a face față rigorilor Ligii Naționale.