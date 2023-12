S-a făcut de rușine în sat pentru că ajuns la venerabila vârstă de 78 de ani s-a apucat de furat fiind închis pentru opt luni de zile la Penitenciarul Botoșani. Este cazul unui bătrân din satul Plopeni care a furat curent electric prin „executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare”.

