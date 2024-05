Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că se lucrează la mai multe locuri de joacă pentru cei mai mici dintre suceveni. Unul dintre acestea, a spus viceprimarul, va fi pe pe strada Calea Burdujeni, în apropierea Bisericii Sf. Andrei, acolo unde a fost desființat locul de joacă anterior și se lucrează la unul complet nou. El va avea o suprafață de 690 mp (Covor de tartan) iar ca dotări vor fi: Complex/Echipament de joacă alcătuit din tobogane; Echipament complex de cățărare; Ansamblu leagăne cu 4 locuri; Carusel copii cu dizabilități; Carusel cu scaune; Carusel cu figurine; Element combinat – Balansoar simplu și scrânciob dublu; Balansoar dublu; Figurine pe arc; Covor de tartan turnat în 2 straturi; Căi de acces, iluminat, bănci moderne din lemn, coșuri pentru deșeuri; Recomandat copiilor cu vârste între 3 și 15 ani.

Lucian Harșovschi a mai anunțat că astăzi încep lucrările la un alt loc de joacă pe strada Calea Unirii, în cadrul Zonei de agrement. El va avea o suprafață de 1880 mp (din care 590 mp covor elastic) iar ca dotări vor fi: Set fitness exterior format din 7 aparate; Echipamente de joacă: Complex/Echipament de joacă alcătuit din tobogane; Echipament complex de cățărare; Ansamblu leagăne cu 4 locuri; Carusel copii cu dizabilități; Carusel cu scaune; Carusel cu figurine; Element combinat – Balansoar simplu și scrânciob dublu; Balansoar dublu; Figurine pe arc; Căi de acces, iluminat, bănci moderne din lemn, coșuri pentru deșeuri; Recomandat copiilor cu vârste între 3 și 15 ani.

”Ambele locuri de joacă menționate mai sus vor fi amenajate conform prevederilor Contractului privind concesionarea serviciului de salubrizare menajeră pe raza municipiului Suceava, nr. 32211/2018, de către Operatorul de salubritate (Asocierea SC Diasil Service SRL – SC Ritmic Com SRL)”, a precizat Harșovschi.

Printr-un alt contract, a spus viceprimarul, pe investiții de această dată, în valoare de 2.854.000 lei, vor fi modernizate alte 10 locuri de joacă. ”Acestea vor fi modernizate astfel încât cei mici să fie în siguranță atunci când se joacă, în plus, echipamentele destinate acestor spații de joacă vor permite o gamă cât mai variată de jocuri și activități, pentru diferite categorii de vârstă”,a completat viceprimarul.

Locațiile celor 10 locuri de joacă sunt: Str. Viitorului nr.6; Aleea Nucului nr.20; Bdul George Enescu nr.18; Str. Zorilor; Str. Victoriei nr.17; Str. Păcii nr.11; Str. Tipografiei nr.2; Str. Luceafărului nr.8; Str. Mihai Viteazul nr.21; Str. I.Ghe. Sbiera. La 5 dintre cele 10 locații lucrările au început deja (Str. Viitorului nr.6, Str. Zorilor, Str. Victoriei nr.17, Str. Tipografiei nr.2, Str. Luceafărului nr.8).