O moarte stupidă a avut o femeie de 68 de din Rădăuți care murit în timp ce mânca la un restaurant din Putna. Nefericitul eeveniment a avut loc duminică. Femeia suferea de afecțiuni cardiace și i s-a făcut rău în timpul mesei. S-a înecat cu un bol alimentar. Echipajul de la ambulanță care a venit la fața locului a încercat să o resusciteze însă fără răspuns.

