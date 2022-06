Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a invitat persoanele care dețin vouchere de vacanță a căror valabilitate expiră pe 30 iunie, să facă rezervări în Bucovina. Niculai Barbă a spus că voucherele de vacanță emise în 2019 și 2020 mai pot fi folosite până la data de 30 iunie 2022. „Mai sunt, așadar, doar câteva zile în care se mai pot face rezervări cu aceste vouchere. Procedura este una extrem de simplă, persoanele care dețin aceste vouchere pot alege hotelul, pensiunea, vila, fac rezervarea și achită la recepțiile unităților clasificate sau pot apela la agențiile de turism licențiate pentru a achiziționa pachete turistice care includ, pe lângă serviciile de cazare, și masă, tratament balnear, (unde zona Dornelor excelează), agrement, transport sau circuite în interiorul județului. Județul Suceava deține cel mai mare număr de unități de cazare din Regiunea Nord-Est, fiind pe locul III la nivel național”, a declarat Niculai Barbă, care a adăugat că oferta turistică a județului Suceava este una deosebit de atractivă.

„Aș dori să mai menționez doar faptul că în ultima perioadă s-au reabilitat și s-au deschis noi trasee turistice iar la Cacica și în întregul județ s-au deschis deja bazinele cu apă sărată”, a încheiat Niculai Barbă.