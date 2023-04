Sâmbătă în jurul orei 00:15, un tânăr de 19 ani din Fântâna Mare în timp ce conducea autoturismul pe DC 95, în afara localității când a ajuns într-o curbă ușoară la stânga, a pierdut cotrolul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă înspre dreapta și s-a răsturnat. În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerului de pe locul din față dreapta. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, urmând să i se recolteze probe biologice de sânge la Spitalul mun. Fălticeni. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”vătămare corporală din culpă”, faptă prev. și ped. de art. 196 al. 2 și 3 C.P.

