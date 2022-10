Lucrările pentru construcția rețelelor de apă și apă uzată în satele Șcheia și Sf.Ilie din comuna Șcheia au fost scoase la licitație și urmează a fi implementate începând cu anul următor, a anunțat primarul Vasile Andriciuc. El a precizat că investiția are o valoare de 94,5 milioane de lei și face parte din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). Contractul include lucrări de construcție, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, testare și punere în funcțiune, remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție. Primarul Andriciuc mulțumește în numele cetățenilor comunei, președintelui Consiuliului Județean, Gheorghe Flutur, membrilor Asociației Județene de Apă și Canalizare (AJAC) și conducerii ACET pentru aratând că atunci când administrația județeană și cea locală au aceeași viziune cetățeanul are doar de câștigat. De menționat că localitatea Șcheia are în implementare proiecte de ating frumoasa sumă de 304 milioane de lei. Printre acestea enumerăm „Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice”, „Modernizare drumuri comunale în satele Șcheia, Sfântu Ilie și Mihoveni din Comuna Șcheia” și „Înființare de distribuție gaze naturale în satul Mihoveni și extindere și distribuție gaze naturale în Sfântu Ilie” ambele prin programul Anghel Saligny sau proiectul „Achiziție autobuze electrice pentru transport metropolitan Suceava”.