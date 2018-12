Un bărbat din comuna Fundu Moldovei s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat beat la volanul unei autoutilitare și a avariat o mașină din parcarea unui magazin. Pe 24 decembrie, la ora 00:37, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată prin „112” cu privire la faptul că un autoturism a fost avariat în parcarea unui magazin de pe raza comunei Fundu Moldovei.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un localnic de 32 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a condus o autoutilitară fără plăcuțele cu numărul de înmatriculare pe raza localității, până în parcarea unui magazin și a intrat în coliziune cu autoturismul oprit al victimei, după care a aplecat de la fața locului, fiind identificat de polițiști pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 32 de ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoutilitara nu este înmatriculată, fiind radiată din circulație.

De asemenea, având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea unui autovehicul neînmatriculat”, ,,conducerea unui autovehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.