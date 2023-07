Sâmbătă în jurul orei 22:30, un echipaj de poliție din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei – Secția nr. 15 Poliție Rurală Vatra Dornei, în timp ce se afla pe strada Podu Verde, intersecție cu strada Bistriței, din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, acționând în baza planului de acțiune „BLOCADA”, pe linia combaterii conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, a oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat de 25 ani din Vatra Dornei. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Întrucât existau suspiciuni cu privire la comportamentul acestuia, s-a procedat la testarea cu aparatul drugtest Drager, rezultatul testului fiind ,,Pozitiv” pentru substanța „Tetrahidrocanabinol”, fapt pentru care a fost condus la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală potrivit art. 336 alin. (2) din Codul penal, iar cercetările sunt efectuate de către lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.

