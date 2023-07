La data de 9 iulie orele 01:00, echipajul de serviciu din cadrul Poliției Dolhasca a fost sesizat telefonic prin apel de urgenţă SNUAU 112 de către un bărbat din oraşul Dolhasca cu privire la faptul că, lângă locuinţa sa, a avut loc un accident rutier, menționând faptul că șoferul a părăsit locul faptei. cel mai probabil fiind sub influența băturilor alcoolice. În acest context, în vederea soluționării solicitării s-a procedat la deplasarea în regim de urgență a unui echipaj de poliție, la fața locului fiind identificat un autoturism avariat, având doar în partea din spate o plăcuță de înmatriculare. Întrucât conducătorul auto nu a fost identificat la fața locului, martorul a indicat semnalemntele acestuia iar echipajul de poliție a inițiat căutări în vederea identificării șoferului. Totodată, s-a procedat la verificarea autoturismului în bazele de date constatându-se faptul că acesta este proprietatea unei femei din satul Probota, oraș Dolhasca. Întrucât din investigațiile efectuate se stabilise cu certitudine faptul că șoferul este o persoană de sex masculin de aprox. 20 ani, s-a procedat la deplasarea la locuința proprietarei autoturismului, aici fiind identificat un tânăr care prezenta pete de culoare brun roșcat asemănătoare sângelui, de asemenea acesta prezenta halenă alcoolică vorbind incoerent. Tânărul a recunoscut faptul că, el este conducătorul auto al autoturismului, inclusiv că se afla singur în interior la volanul acestuia în momentul impactului.

Șoferul a fost identificat în urma legitimării în persoana unui tânăr de 19 ani, cu domiciliul stabil în oraș Dolhasca și a refuzat să fie transportat la spital specificând că nu are nevoie de îngrijiri medicale. Persoana în cauză, care era în stare evidentă de ebrietate, agitată fizic şi cu halenă alcoolică, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul testului fiind 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condusă la Spitalul Mun. Fălticeni unde i s-au recoltat două probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și pedepsită de art. 336 al.1 din CP, ce va fi soluționat procedural prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.