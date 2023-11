Salariații Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă și ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava au intrat, de astăzi, în grevă generală. Din această dimineață, angajații protestează în fața clădirii în care se află cele două instituții, ei solicitând eliminarea inechităților salariale și îmbunătățirea condițiilor de muncă. „Beneficiarii, cărora le cerem scuze pentru disconfort și neplăceri, ne pot contacta la telefonul instituției 0230.523.279, pentru informații”, au transmis reprezentanții AJOFM Suceava. „Această acțiune vine în contextul eforturilor constante ale Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii de a obține condiții de muncă optime și remunerare echitabilă. Membrii sindicatelor au considerat că, greva este un pas necesar pentru a atrage atenția asupra problemelor semnificative cu care se confruntă angajații din instituțiile Ministerului Muncii.

Creșterea continuă a inechităților salariale, condiții de muncă precare și deficitul de personal au determinat angajații să acționeze pentru a obține schimbări concrete și sustenabile. Scăderea puterii de cumpărare și impactul inflației au accentuat la rândul lor starea de nemulțumire și au impus necesitatea acestei măsuri.

Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii este organizație sindicală dedicată apărării drepturilor angajaților din sectorul ministerului Muncii și promovării unor condiții de muncă corecte și sigure. Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii rămâne deschisă la dialog pentru găsirea soluțiilor care să conducă la o îmbunătățire a calității vieții profesionale pentru toți membrii săi.

Ne cerem scuze pentru orice disconfort generat beneficiarilor noștri și îi apreciem pentru înțelegerea de care au dat și dau dovadă în aceste momente”, se arată într-un comunicat de presă transmis de sindicaliștii aflați în grevă.