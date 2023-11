Patinoarul artificial din Suceava se va deschide oficial marți, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus că tarifele nu vor fi majorate cu mențiunea că de Ziua Bucovinei intrarea este gratuită. ”După modernizarea mantinelei, Patinoarul artificial al municipalității a fost inaugurat. Marți 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei va fi deschis oficial, tarifele rămânând la fel ca în sezonul trecut! Dragi copii, dragi suceveni vă așteptăm la patinoar!”, a transmis Ion Lungu. Patinoarul artificial a fost supus de-a lungul anilor mai multor etape de modernizare. ”În anul 2007 s-a înlocuit sistemul de îngheț care era pe amoniac cu unul pe bază de glicol. În 2021 s-au făcut lucrări ample de reparații la acoperiș, la hidroizolații, la toate anexele care sunt la Patinoar. S-au înlocuit geamuri, pardoseli și acum venim cu această mantinelă”, a explicat primarul. El a dezvăluit că se lucrează și la proiectul de acoperire a Patinoarului care anul viitor va fi depus la CNI în vederea finanțării. ”Am avut Sala Polivalentă ca prioritate și nu am insistat foarte mult cu Patinoarul pentru că riscam să ne dea bani pentru Patinoar și nu pentru Sala Polivalentă. Acum Sala Polivalentă este pe drumul cel bun de aceea lucrăm la proiectul de acoperire a Patinoarului pe banii Primăriei pe care-l vom depune anul viitor la finanțare prin CNI”, a mai spus Ion Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating