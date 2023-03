Scarlet Aura, trupa romaneasca de heavy metal anunta viitorul album “Rock in Sange si Vointa”, cu 11 melodii ce va fi lansat pe 5 Mai 2023 prin Universal Music Romania si Silver City Records.

Scarlet Aura a facut valuri pe scena metal internationala inca de la inceputuri din 2015 cu o suita de albume de succes si concerte Live spectaculoase, turnee sustinute atat in Europa cat si in Asia, dar si datorita turneelor alaturi de Tarja Turunen, Rhapsody of Fire, Delain, Sabaton si multi altii. Sunetul Scarlet Aura este cunoscut pentru mixing-ul distinctiv de heavy metal, rock si elemente melodice. Recent colaborarea cu Ralf Scheepers (Primal Fear, Avantasia) pe melodia “Fire All Weapons” dar si evenimentul realizat impreuna cu Ralf si Doro Pesch “Rock United by Scarlet Aura” in octombrie 2022 in Bucuresti a intarit prezenta acestora la nivelul scenei heavy metal.

Cu “Rock in Sange si Vointa”, Scarlet Aura isi propune sa atinga noi culmi, trupa ducand creativitatea muzicala la nivele inalte, aratand iubire fata de radacinile romanesti dar si pasiunea de a crea muzica puternica si cu inteles. Albumul marcheaza o etapa diferita a trupei comparativ cu lucrarile anterioare cele 11 melodii fiind scrise complet in limba romana, pentru prima data in cariera Scarlet Aura. Decizia trupei de a imbratisa limba nativa a fost inspirata de dorinta de a aduce un omagiu mostenirii lor dar si pentru a crea o experienta unica. Albumul va prezenta un sunet semnificativ greoi ce isi trage seva din thrash si speed metal. Fanii se pot astepta la un album plin de imnuri energice si pozitive, voci puternice, riff-uri covarsitoare, solo-uri de chitara inaltatoare dar si de ritmuri rapide.

“Iata ca am ajuns la acest capitol al aventurii noastre muzicale si suntem bucurosi sa il impartasim cu voi, prietenii si fanii nostri“, declara Aura Danciulescu. “Rock in Sange si Vointa“ este un album foarte apropiat inimii noastre si ne-am pus sufletul in fiecare cantec. “Rock in Sange si Vointa” este un album despre putere, pasiune dar si despre darul muzicii de a aduce laolalta oamenii. Abia asteptam sa il ascultati si sa experimentati Frumusetea limbii romane dar si puterea metalului pur romanesc. Unul dintre cantecele noastre “Romania Canta Rock” aduce speranta ca ne vom gasi impreuna in cautarea propriilor radacini si ca vom imbratisa puterea muzicii.”

“Rock in Sange si Vointa” va fi lansat pe 5 Mai 2023 dar fanii pot sa ii dea de gust odata cu publicarea primului single de pe album in 24 Martie 2023.

“Rock in Sange si Vointa” track list:

Rock in Sange si Vointa Ingeri si Demoni Blestemul Sfintilor Regina Noptii Veteranii Romania Canta Rock Cu Pletele-n Vant Aripi Pentru Toti Sunt Eu … o Umbra Uniti Pana La Moarte Ploaia (SPIN cover)

Scarlet Aura Discography:

“The Rock Chick” (as “AURA”), Universal Music Romania 2014

“Tomboy”, digital single, Universal Music Romania 2014

“Falling Sky”, Pure Rock Records 2016

“The Beast Within Me” (EP), Outlanders Productions 2017

“Memories”, Outlanders Productions 2017

“Scarlet Aura Live in concert”, CD/DVD Outlanders Productions 2018

“Jingle Bell Rock” (Single), Universal Music/Silver City Records 2020

“Falling Sky – 5th Anniversary”, Universal Music/Silver City Records 2021

The Book of Scarlet Trilogy :

“Hot’n’Heavy”, Silver City Records 2019

“Stormbreaker”, Silver City Records 2020

“Genesis of Time”, Universal Music/Silver City Records 2021

„The Book of Scarlet ” Books (by Aura Danciulescu):

“The Book of Scarlet. Vol. I – Ignition”. ISBN: 978-3964439796. 170 p; 2018, 2019

“The Book of Scarlet. Vol. II – Scarlets United”. ISBN: 978-6060670247. 130 p; 2021

“Under My Skin” – 2CD, Universal Music/Silver City Records 2022

SCARLET AURA este formată din:

Lead Vocals: Aura Danciulescu

Lead guitar & Vocals: Mihai Danciulescu

Bass guitar & Vocals: Rene Nistor

Drums: Spas Markov