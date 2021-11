„Schimbă PET-ul cu biletul”, prima campanie din România care a introdus plata cu deşeurile pentru transportul public, desfășurată în 7 orașe, a fost desemnată cea mai bună campanie de comunicare de mediu a anului. Campania, dezvoltată de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost organizată inițial la Constanța, timp de 6 ediții. Ulterior, a fost extinsă la nivel național, sub forma unei Caravane, care a ajuns în acest an în Craiova, Iași, Timișoara, Buzău, Galați și Sibiu, mobilizând în total 6.078 de persoane care au participat la campanie. Locuitorii orașelor s-au mobilizat exemplar și au colectat 2.645 kg deșeuri, oferind un răspuns pozitiv și contribuind la dezvoltarea unor orașe mai curate și a un mediu mai sănătos, prin implicare și responsabilitate.

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul” a fost distinsă cu premiul Golden Award for Excellence la categoria „Comunicare de mediu” la ediția din acest an a Galei Romanian PR Award, care a avut loc joi, 25 noiembrie 2021. Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Distincția a fost acordată de un juriu internațional, format din specialiști în comunicare și relații publice, care au desemnat-o câștigătoare, atât în baza rezultatelor generale ale campaniei, dar și a celor de comunicare. Acest premiu reprezintă o recunoaștere a caracterului inovator al campaniei și a eficienței mecanismelor utilizate în vederea atingerii obiectivelor și maximizării rezultatelor.

În cadrul campaniei, în schimbul a 5 deșeuri (PET-uri, sticle sau doze de aluminiu), participanții au primit un bilet de autobuz, cu două călătorii, valabil pe orice linie de transport. Campania „Schimbă PET-ul cu biletul” a fost lansată în luna mai a acestui an la Constanța, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, în premieră în România. Datorită succesului de care s-a bucurat în cele 6 ediții din Constanța și în Craiova, organizatorii au decis extinderea acesteia printr-o Caravană, care a ajuns în toamna acestui an în încă 5 orașe: Iași, Timișoara, Buzău, Galați și Sibiu. Pe durata desfășurării, campania s-a bucurat de sprijinul a numeroși parteneri, precum: Primăria Municipiului Constanța, Green Ambalaje, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța, JCI Craiova, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași , Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Grupul de Acțiune Locală – Strategal Galați și Organizația Studenților Farmaciști din Sibiu.

Extinderea campaniei a fost posibilă deoarece, începând cu 1 septembrie 2021, toate magazinele Kaufland din țară dispun de infrastructuri de colectare a deșeurilor de tip self-service pentru trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu volum de până la 3 litri), sticlă și doze de aluminiu (cu volum de până la 1 litru), Kaufland devenind astfel primul retailer din România, care oferă o rețea de automate de reciclare în toate orașele. În plus, în cadrul campaniei „Consumul excesiv de ambalaje dăunează grav comunității”, Kaufland recompensează toți consumatorii care vor adopta un comportament ecologic. Astfel că, la fiecare 5 ambalaje reciclate la automatele de reciclare, consumatorii primesc cupoane de 20% reducere, pentru o anumită categorie de produse ce se actualizează lunar cu sprijinul furnizorilor. Toate deșeurile colectate în cadrul campaniei au fost transmise către fabricile de reciclare, unde vor fi transformate în noi resurse.

Organizatorii campaniei își propun să continue campania și anul viitor și să ofere locuitorilor din cât mai multe orașe din țară șansa de a își aduce contribuția la diminuarea poluării urbane. În acest sens, primăriile din țară sunt invitate să adopte această campanie inedită, oferindu-și sprijinul pentru replicarea ei în cât mai multe municipalități, astfel încât un număr cât mai mare de români să se poată bucura de un mediu mai sănătos.

„Suntem bucuroși că prin campania inedită «Schimbă PET-ul cu biletul» am putut pune la dispoziția comunităților locale rețeaua noastră de automate de colectare și că astfel, pe lângă oferirea unei soluții reale pentru colectarea și reciclarea deșeurilor, am reușit și să încurajăm utilizarea mijloacelor de transport în comun. România are nevoie de astfel de inițiative care să sprijine construirea unor orașe verzi și curate, prin implicarea directă a locuitorilor.” a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland României.

„Ne bucură extrem de mult răspunsul pozitiv venit din partea românilor care au colectat deșeuri pentru a putea călători cu mijloacele de transport în comun, contribuind la dezvoltarea unor orașe mai curate și a unui mediu mai sănătos, prin implicare și responsabilitate. Alături de ei și cu sprijinul indispensabil al partenerilor noștri, am demonstrat că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, pentru noi, premiul primit în cadrul Romanian PR Award este o realizare extrem de importantă și reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse în lupta pentru un viitor mai sănătos, pentru un mediu mai curat și mai puțin poluat și pentru o societate implicată și activă. Succesul edițiilor desfășurate în acest an ne motivează să continuăm acest proiect și să îl replicăm în cât mai multe orașe din țară.” a declarat Andrei Coșuleanu, Președintele Asociației Act for Tomorrow,

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul” este o premieră pentru România, ea având două obiective principale: încurajarea folosirii transportului public, cât și promovarea colectării și reciclării deșeurilor care, pe lângă faptul că vor fi transformate în noi resurse, în acest context facilitează și accesul locuitorilor la transportul public. Totodată, campania are și un obiectiv social, acela de a accesibiliza transportul public. Fiecare pasager care alege deplasarea cu mijloacele de transport în comun, în defavoarea mașinii personale, consumă cu 114 grame dioxid de carbon mai puțin pentru fiecare kilometru parcurs.

Campanii similare au fost desfășurate și în alte mari orașe din lume și au avut rezultate extrem de bune: Roma (Italia), Istanbul (Turcia), Beijing (China), Surabaya (Indonezia). De asemenea, inițiativa a fost replicată și de către Metrorex, în București și Primăria Municipiului Brașov.