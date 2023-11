Începând din această toamnă, companiile abonate la Microsoft 365 vor fi nevoite să-și schimbe strategia organizațională, inclusiv politica de lucru la distanță, în contextul eliminării aplicației Teams din pachetul de business. Potrivit Forscope, modificarea intrată în vigoare în luna octombrie a acestui an impune inclusiv refacerea funcției IT pentru organizațiile mari din spațiul economic european (EEA sau UE) și Elveția. În România, aproximativ 15% din totalul firmelor înregistrate folosesc Teams în activitatea lor.

În contextul noilor modificări, clienții care achiziționează un abonament Enterprise după 1 octombrie 2023 trebuie să se conformeze noilor reguli, respectiv un pachet fără Teams inclus. Cei care au achiziționat planul de abonament mai devreme de această dată au de ales: fie rămân cu ceea ce au deja (cu opțiunea Teams inclusă), fie migrează la o versiune nouă, puțin mai ieftină, dar fără Teams, acesta putând fi achiziționat doar separat. Potrivit Forscope, rămânerea în ecosistemul Microsoft 365 pe bază de abonament poate părea cea mai simplă opțiune, dar este și cea mai puțin optimizată.

”Pentru unii abonați ai pachetului Enterprise, nu este prima dată în acest an când sunt nevoiți să-și regândească infrastructura și bugetul IT. Asta în condițiile în care Microsoft a majorat deja prețurile unora dintre aceste pachete în luna aprilie. Din păcate, în cazul în care funcționalitățile Microsoft 365 sunt absolut cruciale pentru procesele unei companii, aceasta ar putea fi, în continuare, singura opțiune. Cu toate acestea, dacă nevoile IT ale companiei o permit, există soluții mult mai avantajoase din perspectiva bugetului, rămânând la același nivel de performanță”, explică Ionuț Les, Country Manager pentru România al Forscope.

Astfel, pentru a reduce dependența de producătorul de software și a crește controlul asupra propriului buget, o companie trebuie să-și alinieze strategia software la nevoile sale operaționale. Concret, există două soluții pe care organizațiile ar putea să le ia în considerare pentru a reduce cheltuielile în timp cu procente cuprinse între 60% și 90%:

1. Soluție hibridă: Licență perpetuă second-hand Microsoft Office + Microsoft Teams EEA. În cazul în care compania are nevoie de planurile Microsoft 365, în principal pentru a utiliza programele Office standard și Teams, această nouă schimbare este oportună. Astfel, cea mai mare parte a costului anual ridicat poate fi înlocuită cu o plată unică pentru Office perpetuu second-hand, în timp ce se abonează separat la Teams EEA. 2. Soluție alternativă: compania poate decide să renunțe complet la Microsoft și să opteze pentru o altă platformă, cum ar fi IceWarp. Aceasta include aplicații și servicii echivalente cu cele ale Office 365 E3 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Exchange, SharePoint, OneDrive).

Comparație de preț pentru trei modele de soluții

(pentru o companie cu 350 de angajați, pe o perioadă de 5 ani)

Prin deschiderea unei investigații asupra Microsoft în luna iulie a acestui an, reprezentanții Comisiei Europene au considerat că această companie obține un avantaj neloial față de concurenții săi prin includerea Teams în planurile de abonament dedicate companiilor. Utilizatorii obișnuiți ai pachetelor de business sunt organizațiile cu peste 300 de angajați, astfel că acestea se bazează pe popularul instrument în activitatea lor, inclusiv în lucrul la distanță. Mișcarea oficialilor europeni face parte dintr-o serie mai amplă de intervenții prin reglementare, care vizează diversificarea pieței de software, adesea dominată de câțiva jucători cheie. Investigația este o consecință directă a plângerilor în materie de concurență aduse de Slack, care a susținut că practicile Microsoft au restricționat dinamica corectă a pieței.

