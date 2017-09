Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că una din cele patru unități școlare din această comună va fi avea aviz pentru securitate la incendiu până la finalul acestui an. Viorel Cucu a declarat că la școala cu clasele I-IV din localitatea Fetești au fost finalizate lucrările de modernizare și reabilitare, fiind depusă deja documentația la ISU Suceava pentru obținerea autorizării. Viorel Cucu a arătat că școala a fost modernizată printr-un proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale. „Este singura școală din comună la care au fost finalizate aceste lucrări și pe care o putem autoriza în momentul de față. Școala are acum apă curentă, încălzire centralizată, sistem de avertizare la incendii, iar clădirea a fost anvelopată. Mai sunt câteva lucrări care sunt de făcut acolo și pe care le avem în vedere pentru anul viitor sau în cel mult doi ani, și vorbim aici de împrejmuire și de un teren de sport și un teren de joacă pentru copiii de la grădiniță, lucrări pe care le vom face din fonduri proprii”, a explicat primarul din Adâncata. El a adăugat că tot printr-un proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării, în valoare de 700.000 de lei, este modernizată și reabilitată și școala cu clasele I-IV din Călugăreni. Viorel Cucu a afirmat că din păcate, există riscul ca lucrările la această școală să nu fie finalizate în termenul stabilit, la mijlocul lunii octombrie, vinovat de acest lucru fiind constructorul, firma Instcomp. Cucu a spus că în ciuda nenumăratelor demersuri și adrese făcute către constructor, acesta a lucrat extrem de puțin pe perioada verii, reușind să realizeze doar împrejmuirea unității școlare. „Urmează să finalizăm și școala cu clasele I-IV Călugăreni. Termenul de finalizare este 16 octombrie a.c., dar din păcate aici avem o mare problemă cu constructorul, firma Instcomp, care a lucrat foarte greu. Am avut numai probleme cu e și din păcate eu cred că nu se încadrează în termen, motiv pentru care vom aplica penalități”, a spus Viorel Cucu.

El a arătat că în comparație cu această unitate, la școala cu clasele V-VIII din Adâncata lucrurile stau mult mai bine, fiind finalizate lucrările pentru modernizarea a șase săli de clasă, termenul de finalizare pentru întreaga investiție fiind data de 20 decembrie 2017. „Avem nevoie de opt săli de clasă pentru a putea învăța într-un singur schimb. Aici tot timpul au fost două schimburi. Probabil până la finalul lui octombrie, începutul lui noiembrie vor finaliza și celelalte două clase și vom învăța într-un singur schimb, astfel încât și cheltuielile vor fi mai mici. La această școală s-a lucrat toată vara, fondurile fiind asigurate tot printr-un proiect al Ministerului Dezvoltării Regionale”, a explicat primarul din Adâncata.

Viorel Cucu a amintit și de școala cu clasele I-IV din Adâncata, exprimându-și speranța că anul acesta va semna contactul pentru proiectul de modernizare în valoare de 800.000 de lei aprobat de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. „La această școală am investit cel mai mult din fondurile proprii, iar acum am reușit să obținem acest proiect prin Ministerul Dezvoltării Regionale. Proiectul presupune împrejmuire, realizarea unei anexe, anvelopare și reabilitarea acoperișului. Probabil că dacă anul acesta semnăm contractul, anul viitor, cu o firmă serioasă, vom reuși până în toamnă să terminăm lucrările”, a explicat primarul din Adâncata.

El a subliniat că după autorizarea școlii din Fetești, până în primăvara anului viitor ar putea primi avize pentru securitate la incendiu și școala cu clasele I-IV din Călugăreni și cea cu clasele V-VIII din Adâncata. Viorel Cucu a declarat că dacă lucrările vor fi realizate rapid, până la finalul anului 2018 va putea fi autorizată și școala cu clasele I-IV din Adâncata.

Pe de altă parte, Viorel Cucu a precizat că primăria intenționează să aloce fonduri pentru ca în următorii doi ani, la toate școlile din comună să fie realizate împrejmuirile, câte un teren de sport modern și un spațiu de joacă pentru copiii de la grădinițe. Viorel Cucu a ținut să precizeze că de când a preluat funcția de primar al comunei, cele mai mari investiții din fondurile proprii ale primăriei au fost realizate în școli, dar și în construcția canalizării și reabilitarea drumurilor. El a precizat că anul, pentru lucrările realizate la școli a fost alocată o sumă de aproximativ 250.000 de lei, din bugetul propriu al primăriei.

