Ramona Bădescu e o femeie frumoasă, care a avut mereu grijă de silueta sa. La 54 de ani, vedeta originară din Craiova şi “adoptată” de mai bine de 30 de ani de Italia, acolo unde locuieşte la Roma, ştie exact ce trebuie să mănânce pentru a se menţine în formă, notează click.ro. Dar iată că Sărbătorile de iarnă în România i-au pus capac!

Ramona Bădescu a venit în luna decembrie în România, a petrecut aici Crăciunul şi Revelionul şi a povestit pentru Click! cum a prins-o anul nou cu ardeiul iute în sutien, una dintre superstiţiile de care nu se desparte niciodată la cumpăna între ani.

„Am fost în ţară şi s-a văzut asta la cântar. Acum am aproape 63 de kilograme. De la mama am moştenit glezna, picioarele, ochii şi sprâncenele, sunt ochi marca Bădescu din străbunici. Şi bunica mea şi străbunica mea aveau aceiaşi ochi şi aceleaşi sprâncene. În perioada asta mănânc mult ananas, care este singurul fruct permis după mâncare şi ajută mult la digestie. Îmi plac foarte mult ridichiile, le mănânc între mese, ca să mă satur. Iar când am plecat acum din România în Italia, am plecat cu sacoşa plină de ridiche neagră, pentru că în Italia nu se găseşte. Şi fac o salată de crudităţi foarte bună, cu ridiche neagră, ţelină, morcov, măr ionatan, cu un dressing cu avocado, iaurt, zeamă de lime, nuci, fără maioneză. Este foarte bună şi sănătoasă! Mi-am făcut pofta şi cu salată de boeuf în România, în care eu pun şi măr ionatan, pentru că e puţin dulceag şi îi dă o aromă aparte”, a spus pentru Click! Ramona Bădescu.

