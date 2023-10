În data de 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, deliberativul județean va organiza o ședință solemnă pentru a evoca împlinirea a 105 ani de la Unirea Bucovinei cu România. Ședința va avea loc la ora 12.00 în incinta Cazinoului din Vatra Dornei proaspăt reabilitat și redat comunității sub forma Centrului Muzeal ,,Cazinoul Băilor”. Hotărârea a fost luată în unanimitate în ședința de astăzi a deliberativului județean. ”Vom evoca însemnătatea zilei de 28 noiembrie, Ziua Bucovinei, la 105 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara și vom acorda distincția ”Meritul Bucovinei”, a spus Flutur. Vor fi acordate 160 de astfel de distincții unor personalități/organizații/instituții pentru activitatea depusă in slujba intereselor si imaginii Bucovinei. Flutur a precizat că înainte de ședința festivă a Consiliului Județean începând cu ora 11.00 va avea loc sfințirea Cazinoului acțiune de care se ocupă Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. ”Cazinoul din Vatra Dornei a fost construit în perioada 1896-1898 proiectul fiind realizat de arhitectul vienez Peter Paul Brang. Este considerat primul cazinou oficial din România ridicat cu acceptul Împăratului Franz Josef în Bucovina, aflat în acel moment sub administrarea Imperiului Austro-Ungar. Proiectul de restaurare a clădirii simbol din Bucovina a fost semnat în anul 2017 restaurarea efectivă fiind demarată în 2019 Centrul Muzeal ”Cazinoul Băilor” urmând să aibă destinația principală de muzeu administrat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

De menționat că evenimentele din 28 noiembrie vor avea o amploare deosebită urmând a fi realizate într-o asociere Consiliul Județean Suceava- Muzeul National al Bucovinei, Centrul Cultural ,,Bucovina”- Arhiepiscopia Sucevei si Rădăuților si Consiliul Local Vatra Dornei. Asocierea a fost aprobată în ședința deliberativului județean de luna trecută. Conform proiectului de hotărâre, evenimentele vor costa peste 420.000 de lei. Cei mai mulți bani, 221.857 lei , îi va asigura Muzeul National al Bucovinei din bugetul propriu. Această instituție va avea următoarele obligații:

– organizarea a două expoziții temporare: ”Din istoria orașului Vatra Dornei si a Cazinoului Băilor” si ”Bucovina — de la anexare la al Doilea Rizboi Mondial (1774-1944)”, care va avea loc in incinta Centrului muzeal ,,Cazinoul Bailor;

– realizarea a 150 kituri — Distincția ,, Meritul Bucovinei”;

– realizarea designului si printarea de panouri cu fotografii pentru expoziții;

– realizarea de fotografi si prelucrarea lor pentru expoziție.

Consiliul Județean va aloca 150.000 lei din bugetul propriu Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfășurarea acțiunilor prevăzute in Acordul de asociere.

Consiliul Județean Suceava se va ocupa de:

a) organizează ședința solemnă a Consiliului Județean Suceava pentru omagierea împlinirii a 105ani de la unirea Bucovinei cu patria mama — România, care se va desfășura in incinta Centrului Muzeal ,,Cazinoul Băilor” din municipiul Vatra Dornei;

b) decernează distinctia “Meritul Bucovinei” unor personalităti/organizatii/instituții pentru activitatea depusa in slujba intereselor si imaginii Bucovinei;

c) organizeaza și finantează masa oficială si coffe-break pentru 200 persoane participante la eveniment.

d) finanteaza cheltuielile ocazionate de evenimentul omagial pentru promovarea evenimentului prin surse audio, video, materiale promotionale pentru invitati, bannere si roll-up-uri in sumă de 150.000 lei, care urmează să fie transferati din bugetul propriu al județului Suceava, in contul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, cu justificarea ulterioară a sumei alocate;

Centrul Cultural ,, Bucovina” va desfăsura următoarele activitati in sumă de 45.000 lei din bugetul propriu, pentru asigurarea momentelor cultural — artistice prin:

– contractarea Cvartetului ,,Ciprian Porumbescu” in deschiderea evenimentului;

– contractarea Coralei ,,Ciprian Porumbescu™.

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor va desfăsura următoarele activităti din fondurile proprii ale unitătii de cult, pentru:

– punerea la dispozitie a spatiului in care se va desfăsura evenimentul omagial;

– slujba de binecuvântare a Centrului Muzeal ,, Cazinoul Băilor”;

– decernare de ordine eparhiale;

– realizare design materiale de promovare;

– asigurarea logisticii necesare desfasurarii activitatilor;

– realizarea clipului ”Restaurarea Centrului Muzeal Cazinoul Bdilor”;

– asigurarea unei persoane atestate ca muzeograf pentru zona expozitionala.

Primăria municipiului Vatra Dornei, va organiza din bugetul propriu expoziția de pictură semnată de pictorul David Croitor, pentru care vor fi achiziționate 30 de șevalete.

”Cu ocazia Zilei Bucovinei, prilej de sărbătoare, Consiliul Județean Suceava dorește celebrarea acestui eveniment istoric, prin organizarea unor manifestări cu caracter cultural, științific, istoric si religios, la care vor participa personalități din lumea academică si ecleziastică, in memoria celor care au contribuit la înfăptuirea Unirii Bucovinei cu patria mama — România. Omagierea acestui eveniment va avea loc in incinta Centrului Muzeal ,,Cazinoul Băilor” din municipiul Vatra Dornei, edificiu recent restaurat care își redeschide porțile la 125 de ani de la inaugurare, păstrând-și grandoarea și strălucirea de odinioară”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gherghe Flutur.