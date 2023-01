Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președinta Colegiului Județean al Farmaciștilor Suceava, Doinița Cocriș, a declarat că sunt medicamente pentru tratarea bolilor respiratorii, dar în unele cazuri pacienții trebuie să accepte variantele înlocuitoare. Doinița Cocriș a afirmat că este o panică artificială legată de lipsa de medicamente și a adăugat: „Sunt medicamente necesare de administrat atunci când apar simptomele gripei: rinoree, un pic de tuse, febră. Este adevărat că s-au învățat cetățenii și pacienții noștri să-și achiziționeze medicamentul pe care îl doresc, funcție de ceea ce și-au mai administrat până acum, de ceea ce le-au recomandat medicii în alte perioade, de ceea ce mai spune internetul. Ceea ce găsesc acum în farmacii sunt variante ale aceluiași medicament, antigripal, antitermic, cu aceleași substanțe de bază, dar sub o altă denumire. În unul avem vitamina C cu feniramin, în unul avem pseudoefedrină cu vitamina C, în altul avem numai feniramin cu paracetamol. Acestea sunt substanțe care au efecte antitermice și antiinflamatoare”. Doinița Cocriș recomandă populației să accepte sfatul farmacistului atunci când vine vorba de o variantă înlocuitoare pentru tratarea bolilor respiratorii.