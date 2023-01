Șefii secțiilor din Spitalul Județean Suceava vor lua la picior centrele universitare din țară pentru a atrage medici tineri. Managerul Spitalului Județean, Alexandru Calancea, a spus că există din ce în ce mai multe oferte și interes din ce în ce mai mare din partea tinerilor rezidenți, a tinerilor specialiști de a se alătura echipei unității spitalicești pe care o conduce. Dr. Alexandru Calancea a spus că atât conducerea Spitalului Județean, cât și Consiliul Județean Suceava vor face în continuare tot ceea ce este necesar pentru a aduce medici specialiști tineri. „Noi le punem la dispoziție apartamente în care acești tineri medici să poată locui, le punem la dispoziție o bază materială de invidiat la nivel național. Iar dorința noastră, a conducerii spitalului este ca fiecare secție și specialitate să performeze de la o zi la alta și populația să afle de toate lucrurile minunate făcute în Spitalul Județean Suceava, lucruri așa cum trebuie să se întâmple în medicina modernă a anului 2023”, a precizat Calancea. El a precizat că medicii șefi de secție vor bate la picior centrele universitare astfel încât să-și promoveze secțiile pe care le conduc, dorința de extindere a spitalului și dorința de a duce un act medical de calitate pe fiecare secție în parte.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating