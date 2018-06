Preşedintele Klaus Iohannis a semnat un decret pentru trecerea în rezervă a șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui. Locul său va fi luat, cel mai probabil, de prim adjunctul Costică Ghiață. Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat, astăzi, decretul privind trecerea în rezervă a generalului de brigadă cu o stea Ion Burlui din Ministerul Afacerilor Interne, începînd cu data de 30 iunie. Generalul Burlui se află la conducerea ISU Suceava din 1 februarie 2014 și a mai fost în fruntea unității din toamna lui 2009 și pînă în vara lui 2013, cînd a fost numit la șefia Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ion Burlui a demisionat de la șefia IGSU în urma accidentului aviatic produs în ianuarie 2014 în Munții Apuseni și soldat cu doi morți și cinci răniți.

