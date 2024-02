Rezultatele înregistrate la închiderea Bursei, solicitată de angajatorii din domeniile confecțiilor de încălțăminte (Denis SRL Suceava) și construcțiilor (VMP Constructii Edilitare SRL), organizată vineri 09.02.2024 la sediul AJOFM Suceava, s-au măsurat separat pentru cele trei măsuri active vizate ca ținte organizatorice: 95 șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă informate și consiliate pentru ocuparea celor 67 de locuri vacante ofertate la bursă, 25 de persoane dintre cele intervievate selectate pentru al doilea interviu și 39 de persoane, care nu s-au încadrat în criteriile de selecție ale angajatorilor, înscrise la cursurile gratuite de calificare din Planul de Formare Profesională 2024 (dulgher, fierar betonist, ajutor bucătar, etc..).

Medierea ofertelor de muncă va continua prin lista de locuri vacante gestionată de AJOFM Suceava, afișată la parterul instituției și la punctele de lucru din județ, precum și pe pagina facebook.com/ ajofmsuceava.