Senatorul USR PLUS de Suceava, Gheorghiță Mîndruță, consideră că depozitul ”ecologic” de la Pojorâta nu trebuie să obțină autorizația integrată de mediu. ”USR PLUS Filiala Județeană este alături de cetățenii și organizațiile neguvernamentale care se opun schilodirii Pasului Mestecăniș și va participa prin reprezentanți ai Biroului Județean la consultarea publică de miercuri din Vatra Dornei. De asemenea, în semn de solidaritate cu cei care participă la dezbaterea organizată în Vatra Dornei, miercuri, 2 februarie, la ora 14, USR PLUS Suceava va desfășura un banner de protest în fața clădirii Palatului Administrativ. Acesta este locul în care au fost luate toate deciziile care au condus la realizarea proiectului de depozit de gunoi care contrazice orice normă elementară de logică și bun simț: potențialul turistic al zonei, riscul de poluare a apei, riscul de eroziune a solului și de alunecări de teren, emanațiile de substanțe cancerigene într-o zonă intens circulată. Ignorând opoziția societății civile și argumentele din Studiul de fezabilitate întocmit în 2009 de experți din afara țării, nimeni din această clădire nu a avut curajul sau înțelepciunea necesară pentru a opri proiectul depozitului de gunoi din Pasul Mestecăniș. Astfel, nu a existat opoziție nici la alegerea amplasamentului în 2007, când președinte al CJ era Gavril Mîrza (PSD), nici la înaintarea documentației de finanțare în 2011, pe vremea lui Gheorghe Flutur (PDL), nici la semnarea contractului în 2013, de către Ioan Cătălin Nechifor (PSD), nici la recepția lucrărilor de către actualul președinte al CJ, Gheorghe Flutur (PNL). Încă nu este prea târziu! Depozitul „ecologic” de la Pojorâta nu trebuie să obțină autorizația integrată de mediu. Sunt prea mari riscurile la care o administrație incapabilă ne expune pe noi, locuitorii acestei regiuni! USR PLUS Suceava solicită oprirea acestui proiect înainte ca mutilarea peisajului bucovinean să fie urmată de efecte ireversibile asupra sănătății oamenilor și dezvoltării durabile a regiunii!”, a declarat Mîndruță.