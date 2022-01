Dacă vrei să-ți creezi un terariu, dar locuiești într-un apartamant, deci nu ai o curte sau o grădină în care să plantezi, ai ajuns la locul potrivit. Aici vom vorbi despre cum putem crea o pădure în miniatură și despre cum să o întreținem. Crearea și întreținerea unui terariu acasă nu este doar ușoară, dar este o modalitate distractivă de a cultiva plante acasă.

Alegerea recipientului

Primul lucru de făcut este o alegere: fie să cumpărăm un terariu gata făcut, fie să îl facem singuri. Dacă decidem să îl facem, ar trebui să începem prin a căuta o vază sau un recipient în care să o creăm. Acesta ar trebui să fie din sticlă transparentă, nu numai pentru ca lumina soarelui să intre, ci și pentru a ne putea bucura mai bine de rezultat.

Recipientul ar trebui să aibă gura largă, deoarece vom plasa plante și alte obiecte înăuntru, așa că vom avea nevoie de spațiu pentru a pune una dintre mâini la lucru. Acesta poate avea un capac, dar despre asta vom vorbi mai târziu. Odată ce l-am ales, îl spălăm bine cu apă și săpun.

Pietriș pentru fundul terariului

Pentru a menține terariul bine drenat, este important să punem pietriș sau pietricele în fundul recipientului. Acest lucru va ajuta apa să se scurgă până la fund și să nu se adună pe rădăcinile plantelor. Alegem pietre netede sau pietriș în culoarea dorită.

Cărbune activ

După ce am așezat un strat mic de pietre, adăugăm un strat mic de cărbune activat. Acesta este același lucru care se folosește în filtrele pentru rezervoarele de pești. Acest cărbune ajută la menținerea apei mai curate, mai pure și, prin urmare, a terariului mai bine îngrijit.

Substratul de plantat

Odată ce avem aceste două straturi la baza recipientului, este timpul să adăugăm solul sau substratul în care urmează să plantăm. În mod ideal, trebuie să obținem un tip de sol ușor care să mențină un drenaj foarte bun.

Pe de o parte, umiditatea din interiorul recipientului este foarte importantă pentru a menține un ecosistem sănătos, dar, pe de altă parte, solurile care sunt prea umede pentru perioade lungi de timp pot favoriza putrezirea rădăcinilor și pot dezvolta unele tipuri de ciuperci.

Așadar, unul dintre substraturile ideale pentru a crea terarii este turba, mușchiul de turbă sau rumegușul. Acest element este foarte ușor și, deși absoarbe apa, tinde să lase excesele să curgă, deoarece se saturează ușor.

Selectarea plantelor

Cel mai important lucru atunci când ne selectăm plantele este ca acestea să fie specii care pot fi păstrate mici în mod natural. De asemenea, să ne asigurăm că sunt plante care se bucură de spații cu un nivel ridicat de umiditate și care pot trăi cu puțină lumină.

Odată ce avem primele straturi în interiorul recipientului, este o chestiune de a începe să plantăm. Fixăm plantele în substrat astfel încât rădăcinile să nu fie expuse. Speciile recomandate includ ferigi, mușchi și unele tipuri de bromeliade.

Elemente decorative

După ce am așezat plantele în locuri strategice, lăsând spațiu între plante astfel încât să poată respira și să se întindă pe măsură ce cresc, este timpul să începem decorarea. Unii oameni pun pietre mai mari. Alții includ chiar figurine mici în formă de case, castele, oameni sau animale. Imaginația ar trebui să fie singura ta limită.

Apă filtrată și mănuși

Înainte de a începe să lucrăm efectiv la pregătirea terariului, trebuie să ne asigurăm că ne spălăm bine mâinile cu apă și săpun. De asemenea, putem folosi mănuși de plastic pentru a evita contaminarea micromediului pe care îl creăm.

Să ne amintim că în acest mic ecosistem umiditatea va domni și aerul nu va circula ușor. Deci este un spațiu ideal pentru dezvoltarea oricărui tip de ciupercă sau germen. De asemenea, trebuie să utilizăm apă destul de pură, fără contaminanți atunci când udăm.

Acoperit și pus în locul potrivit

Odată ce am așezat toate materialele și am luat o înghițitură de apă pentru a umezi substratul, închidem capacul recipientului, dacă are unul. Ar trebui să-l deschidem la fiecare două sau trei zile pentru a reîmprospăta aerul din interior. Capacul nu este întotdeauna necesar, așa că putem lăsa și recipientul deschis.

Terariile trebuie amplasate în locuri bine luminate, dar unde nu primesc razele directe ale soarelui. Sticla din recipient poate dubla puterea soarelui și poate arde toate plantele din interior. Lumina este atât de bună, dar niciodată soare direct.