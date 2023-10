La data de 30 septembrie orele 11:00, polițiștii SPR 10 Gura Humorului în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza satului Capu Câmpului respectiv pe DJ 177C, au oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat de 45 ani, cu domiciliul în Stroiești. Solicitându-i șoferului să înmâneze documentele autoturismului pe care l-a condus, acesta a declarat verbal că nu are actele autoturismului asupra sa și că nu este posesor de permis de conducere. Procedănd la verificare în bazele de date s-a constatat faptul că bărbatul de 45 ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de ,,Conducerea unui vehicul fara permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335, alin.1, din C. Pen.