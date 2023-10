La data de 30.09.2023, ora 19.35, în cadrul acțiunii de tip razie a Poliției Suceava, polițiștii Biroului Rutier, au oprit pentru control un autoturism , întrucât prezenta defecțiuni la sistemul de iluminat. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat în vârstă de 34, din municipiul Suceava. După ce a prezentat documentele, conducătorul aututorismului a luat la cunoștință de abaterile săvârșite și de faptul că urmează să fie sancționat contravențional . Totodată, s-a procedat la testarea sa cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.

