Simon Cowell se căsătorește, deși britanicul a jurat ani buni că nu îl vom vedea în fața altarului! Juratul de la „X-Factor”, „America’s Got Talent” și „Britain’s Got Talent” și-a cerut partenera în căsătorie de Crăciun și a vorbit în premieră despre nunta cu Lauren Silverman.

„Nu am vorbit despre asta prea mult, la momentul respectiv (n.red.- despre accident). M-am abținut foarte tare. A fost mult mai rău decât oamenii au crezut. Am avut sechele ale nervilor pe termen lung. Știu că am fost norocos să supraviețuiesc operației la spate. Trebuie să le mulțumesc multor persoane pentru recuperarea mea. Pe măsură ce fiul meu crește, va fi întrebat din ce în ce mai des despre părinții lui, așa că am crezut că trebuie să fac ce e corect, de dragul lui (n.red.- să se căsătorească)”, a declarat Simon Cowell, pentru OK! Marea Britanie, notează click.ro.

