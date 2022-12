Vă invităm să ascultați cea mai nouă melodie marca Simona Ruscu, o melodie plină de emoție pentru românii de peste tot și pentru țara noastră frumoasă… o melodie pe care artista nu putea să nu o lanseze în pragul sărbătorii noastre naționale, dorindu-și să ureze tuturor românilor ”La mulți ani! 🇷🇴 🎉” ”Muzica este viața mea și forța creativă care mă inspiră în toate. Povestea mea este puțin în diferită, în sensul în care am început să cânt la 16 ani și am avut noroc să am lângă mine oameni care mi-au recunoscut talentul. Mi-am început cariera în muzică la 20 de ani și la 22 de ani am lansat primul album de muzică populară din Banat („Mi-o plăcut să cânt la nuntă”)”, spune frumoasa cântăreață. ”Mereu m-a urmărit o pasiune puternică pentru evenimente (precum nunțile), pentru folclor și pentru tradiții, astfel încât am ales direcția muzicii populare și de petrecere”, adaugă Simona. ”Iubesc să promovez România și românii ei de valoare. Sunt fascinată de business-urile românești de calitate și de inițiativele care aduc impact și cu drag împărtășesc poveștile lor către comunitatea mea de oameni frumoși!”, declară artista.

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ndjQYf4gj8I

Muzica si Versuri | Simona Mihaela Ruscu Vioara | Flavius Stanciu Studio & Mix & Master | Adi Flondor (ADF Studio Timisoara)

Videoclip: TFS by Ovidiu Roteliuc Produs de Norvis Music

© & Ⓟ Norvis Music / Timisul Records.