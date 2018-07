• Simone Tempestini a controlat de la start la final etapa a 5-a și a obținut a patra victorie din 2018, pe un podium integral Napoca Rally Academy cu Bogdan Marișca și Florin Tincescu pe locurile 2 și 3;

• Record de participare și de audiență pentru superspeciala Arpad Dietrich; șase echipaje din străinătate prezente la start;

• Simone Tempestini și Raul Badiu – programe internaționale

• Clasamente și declarații la final de raliu

Derulat pe parcursul a două zile între 13 și 14 iulie 2018, Raliul Perla Harghitei 2018, etapa a cincea a CNRD, CNRVI și CNRally2 a fost unanim apreciat de conurenți ca fiind unul dintre cele mai bine organizate, frumoase și spectaculoase raliuri din campionatul intern. Cu probe speciale ce ar putea oricând face parte dintr-o etapă internațională, majoritatea piloților au apreciat pozitiv configurația raliului. Această etapă a consemnat și două recorduri, unul de participare, 83 de concurenți, respectiv unul de audiență pe superspeciala „Arpad Dietrich” derulată vineri 13 aprilie în centrul Municipiului Odorheiu Secuiesc, cartierul general al raliului. Aproape 3000 de spectatori au urmărit spectacolul motorizat din centrul orașului, ceea ce înseamnă, raportat de populația municipiului că mai bine de 10% dintre cetățeni au fost prezenți aici! De asemenea la strat au fost prezente și șas echipaje din Ungaria.

„A fost un raliu foarte reușit și apreciat de toți concurenții prezeni la start. M-am bucurat să văd un interes atât de mare inclusiv din partea concurenților străini, prezenți în număr mult mai mare decât la alte competiții „internaționale” de la noi. Am avut un număr mare de spectator atât în oraș cât și pe probe, iar vremea a ținut cu noi Pentru viitor ne gândim la posibilitatea de a candida ca etapă internațională pentru una dintre seriile europene sau să facem o etapă cumonă cu vecinii noștri. Vreau în final să mulțumesc, sportivilor, sponsorilor și partenerilor acestui eveniment, fanilor, oficialităților locale care ne-au srpijinit oficialilor Federației Române de Automobilism Sportiv, reprezentanților media prezenți într-un număr impresionant și nu în ultimul rând arbitrilor și conducerii cursei, raliul desfășurându-se conform programului, în ciuda incidentelor de cursă care apar inevitabil în orice competiție.”​ a delcarat Csaba Ferencz, organizator al raliului.

A treia ediție a Raliului Perla Haghitei, derulată pe asfalt, a 26-a de la apariția acestui raliu în Campionatul Național organizat de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a fost în final câștigată de echipajul Napoca Rally Academy, Simone Tempestini și Sergiu Itu (Citroen DS3 R5). Tempestini și-a adjudecat victoria în nouă dintre cele 12 probe de clasament reușind să gestioneze excelent avansul din prima zi pe un traseu rapid, dar și cu multe zone murdare, ca urmare a trecerilor multiple pe aceleași sectoare de clasament și a ploii care a căzut pe finalul zilei secunde, în ciuda eforturilor depuse de organizator pentru limitarea „tăierii” virajelor de către concurenți.

Simone Tempestini obține aici a patra vitorie din acest sezon, din cinci etape și își consolidează fotoliul de lider al clasamentului general FIA.

„Este a patra victorie pentru mine în 2018. A fost un raliu frumos, în care am condus de la prima probă și până la final, cu un ritm bun fără să ne asumăm riscuri. Am știut să ne menajăm materialul de concurs li să ajungem la final fără probleme. Suntem fericiți pentru ceea ce am realizat, este o victorie importantă pentru campionat și acum vedem ce se întâmplă mai departe. Urmează etapa de mondial din Finlanda.” a declarat Simone Tempestini.

Avansul este cu atât mai important cu cât doi dintre principalii săi adversari și pretendenți la titlu au avut probleme la Harghita. În prima zi Vali Porcișteanu și Dan Dobre (Skoda Fabia R5) au suferit o pană de cauciuc, incident în urma căruia au pierdut aproape trei minute. Incidentul i-a scos temporar din lupta pentru podiumul raliului, dar printr-o conjunctură favorabilă și multă ambiție Porcișteanu a reușit să reducă din diferență și să încheie în final pe patru, limitând la minim pierderea de puncte.

„Am mers bine, am avut un ritm foarte susținut și chiar asta vorbeam și cu Dan că ne-a plăcut foarte mult creșterea de ritm și îm pare rău de ritmul mai puțin bun de la început. În prima zi nu m-am simțit deloc ok, iar după pana de pe PS1 nici pe PS2 (Liban) nu mi-am revenit complet. Dar am obținut în final locul trei la clasă, trei la Power Stage, dar probabil că locul 4 la general va fi rezultatul de scăzut la final conform regulii n-1, dar am mai adunat puncte la echipe. Ultima probă destul de alunecoasă, puțin umed, dar am tras cât am putut de mult. Pe ultimul Sânpaul (PS11) am făcut o piruetă într-un ac de stânga, dar tot am reușit să reducem din diferența față de Titi. Păcat de neutralizarea de dimineață când am stat prea mult pe „bară”. Dar probele foarte spectaculoase, iar Lueta este după mine cea mai adevărată probă de raliu, dar și foarte periculoasă în același timp, în orice moment poți să o „parapetezi” cum spunem noi. Îmi pare rău și de Giri pentru ieșirea sa în decor. Dar acesta este motorsportul și trebuie să mergem mai departe. A fost o pană, dar în final plecăm mulțumiți de la Harghita.” Vali Porcișteanu

Simone Tempestini a plecat de la Odorheiu Secuiesc cu maximum de puncte posibil, el câștigând și cele trei puncte suplimentare oferite bonus pentru Power Stage, respectiv pentru câștigarea ultimei treceri pe proba specială Lueta (3). În spatele său s-au clasat pe această probă Bogdan Marișca (2 puncte) și Vali Porcișteanu (1 punct).

Marele ghinionist a fost Dan Gîrtofan, și el candidat la victorie,ocupantul locului trei înaintea acestei etape. Giri, secondat de Tudor Mârza a încheiat prima zi pe locul trei în clasamentul FIA și a câștigat prima probă specială a zilei secunde. Din păcate pe cea de-a cincea probă a raliului, a doua a zilei secunde cei doi au fost autorii unei spectaculoase ieșiri în decor, în urma căreia mașina Skoda Fabia R5 a făcut mai multe tonouri, rămânând în final imobilizată în afara drumului. Din fericire atât echipajul cât și spectatorii nu au fost afectați în urma acestui incident.

Bogdan Marișica avându-l alături anul acesta pe Sergiu Itu (Ford Fiesta R5) a reușit în final locul 2 într-un raliu fără niciun fel de probleme, în timp ce supriza etapei a reprezentat-o clasarea pe locul al treilea a echipajului Florin Tincescu/Alina Pop pe Fiat 124 Abarth, acesta fiind primul podium pentru Alina Pop la General.

„Am avut întotdeauna rezultate bune și noroc la Harghita, iar acum a fost la fel. Am avut un rezultat bun. Îl felicit pe Simone pentru cum a mers și pe Florin pentru podiumul la grupa mare. Noi am reușit să avem un ritm foarte bun, profitând oarecum și de ghinionul adversarilor noștri. Îmi pare rău pentru Vali, îmi pare rău pentru Giri, în special pentru incidentul de azi și sper să treacă cu bine peste el. Suntem fericiți, ne pregătim să sărbătorim și ne concentrăm pe viitoarele proiecte.” Bogdan Marișca.

„Este primul podium pentru Abarth în România și primul podium pentru Alina. Mașina s-a comportat exemplar după ce a suferit o evoluție pe partea de frânare și transmisie ceea ce s-a și văzut. Mă obișnuiesc din ce în ce mai mult cu mașina ceea ce se vede și pe probe. Nu ne propunem să exagerăm ci doar să învățăm mașina pas cu pas.” Florin Tincescu.

Așadar o zi mare pentru Napoca Rally Academy cu trei dintre echipaje sale clasate pe podiumul final, la general, la care se adaugă și victoria la Cupa Dacia obținută de Mihnea Mureșan. Singurul lucru mai puțin plăcut a fost ieșirea în decor pe PS5 a echipajului Norbert și Francesca Maior (Peugeot 106). Cei doi au fost transportați la spital de urgență pentru investigații, dar ulterior aceștia au fost declarați în afara oricărui pericol și au părăsit în scurt timp Spitalul Județean.

Într-o vizibilă revenire de formă Constantin Aur și Silviu Moraru aduc pe locul cinci Skoda Fabia R5, multiplul campion național recunoscând că acest rezultat este o surpriză chiar și pentru el, saltul în adaptarea la noul material de concurs fiind spectaculoasă. Titi a reușit la acest raliu și prima sa victorie de probă specială de la revenirea sa în CNRD după o pauză de șapte ani, câștigând superspeciala derulată vineri.

„Este o evoluție pozitivă. Ultima buclă a fost însă mai rău decât la penultima trecere, am schimbat ceva la setările suspensiei, dar nu a fost bine, am pierdut destul de mult timp și față de ceilalți, dar și față de trecerile mele anterioare. Încerc să înțeleg de unde a apărut diferența. Raliul în schimb foarte frumos, un asfalt plăcut, în sensul că are combinații de zone de viteză, și viraje rapide legate, cu mici capcane, cu interioare, cu probe și de mare viteză, dar și cu probe înguste, și la deal și la vale. Este un raliu foarte frumos. Este un raliu la care am făcut pași înainte, dar pe final nu ne-a ieșit ceva, dar suprinzător pentru mine, acest pas înainte a fost pe asfalt și nu pe macadam.” a declarat Constantin Aur.

Între primii 10 clasați în clasamentul general FIA au mai intrat pe locul șase Mihai Manole/Florin Dorca (Ford Fiesta R5), iar pe poziția a șaptea Cristi Dolofan/ Mihai Sandu (Mitsubishi Lancer Evo 9) câștigători ai clasei 3. Adrian Teslovan/ Imre Cseh (Citroen DS3R3) încheie pe opt în clasamentul general și câștigă competiția rezervată automobilelor cu două roți motrice.

„Este bine că am ajuns la final fără probleme. Pot spune că am spart ghinionul. Ne-au plăcut întotdeauna aceste probe. Dar dacă mai erau două, trei probe nu terminam pentru că ambreiajul a ajuns la limită, dar suntem fericiți cu podiumul și cu locul 1. Am avut o luptă strânsă și cu Szabo Csongor și cu Raul, după părerea mea cel mai talentat pilot român. Dar am avut la dispoziție o mașină mai puternică și am reușit să câștigăm.” Adrian Teslovan

Pe locul nouă încheie echipajul Raul Badiu/ Gabi Lazăr (Suzuki Swift Sport) după o spectaculoasă evoluție în acest raliu, cei doi câștigând și locul 1 în Cupa Suzuki. Szabo Csongor/ Rareș Fetean (Ford Fiesta R2), iar pe 10, acumulând ultimul punct pus în joc.

De altfel Badiu se pregătește și pentru debutul internațional în Junior WRC:„Trebuie să recunosc că toate probele au fost parcurse într-un ritm foarte ridicat, altfel nu aș fi reușit să rămân în lupta pentru victorie la două roți motrice. N-am reușit să câștig, Adi Teslovan a câștigat până la urmă, dar într-adevăr pe ultima probă am fost flat-out. Am avut și un moment la intrarea pe un pod, complet de-a latul și la o viteză destul de mare…Dar suntem fericiți, în special pentru parcurs. Pentru că mai ales pe ultima probă am mers cu o treaptă mai sus decât de obicei și asta ne-a generat foarte mult entuziasm. Dacă se aliniază astrele, cu ajutorul unuia dintre partenerii mei, voi merge acum în Finlanda să fac recunoașterile la etapa de WRC, în speranța că anul viitor voi avea un sezon complet în Junior WRC și de asemenea, din programul de pregătire pentru J-WRC voi participa la etapa din Turcia, în septembrie. Nu e totul confirmat 100%, dar sperăm să se materializeze. Mașina va fi Fiesta R2 de la M-Sport.” a declarat Raul Badiu.

La clasa 11 podiumul final este integral Mitsubishi cu echipajul Sebastian Barbu/ Marc Banca pe primul loc urmați de echipajul maghiar Kelo Gere/ Agnes Erdely și de Bogdan Năstase/ Alexandru Popidan.

În clasamentul rezervat automobilelor istorice s-a impus echipajul Dan Alexandrescu/ Cristi Ancuța (VW Golf 1) , podiumul fiind completat de Lorincz Borbely/ Levente Kovacs (BMW) și Petru Constantinescu/ Radu Mărginean (Opel Ascona).

În Rally 2 ostilitățile au fost dominate de Bogdan Moldovan/ Silviu Rogozan (Renault Clio) urmație de Alex Lascu/Mihaela Balint (BMW Seria 3) și de Florin Niturad/Mihai Popa (Ford Fiesta).

Credit Foto Attila Balasz