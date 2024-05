Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, crede ca în acest an vor începe lucrările de modernizare a Parcului Mărășești de lângă Catedrală. El a precizat că în prezent se lucrează la proiectul tehnic al investiției urmând ca ulterior lucrarea să fie scoasă la licitație. ”Noi am aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției iar acum se lucrează la proiectul tehnic și dăm drumul apoi la licitație. Eu sunt convins că în acest an vor demara lucrările de modernizare a parcului. Mergem pe soluția propusă de noi. Sigur, este și varianta propusă de domnul arhitect Olaș însă este o soluție imposibil de pus în practică pentru că afectează foarte multe proprietăți”, a spus Ion Lungu.

Proiectul de modernizare a parcului prevede creșterea suprafeței verzi de la 388 mp la 800 mp, plantarea unui număr de 19 arbori de dimensiuni de 3-4 metri, plantarea a 135 de arbori- arbuști de dimensiuni medii, plantarea unui număr de 1.389 de flori perene, gazon în suprafață de 480 de mp, sistem automatizat de irigații, pardoseli din granit de 580 de mp, placaje de marmură 260 de mp, trotuare din asfalt 220 mp, două fântâni arteziene în suprafață de 250 mp, 310 mp de suprafață jardiniere și pietriș decorativ, mobilier urban bănci, coșuri, de gunoi, rastel de biciclete, sistem de iluminat arhitectural, jocuri de apă fântâni arteziene. Una dintre fântânile arteziene este cu jet la 360 de grade iar cealaltă cu jet unidirecțional. Investiția este estimată undeva la 7,1 milioane de lei.